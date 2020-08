Bude opäť obliekať dres Trebatíc

Futsalový reprezentant Martin Směřička sa vrátil späť na Slovensko.

1. aug 2020 o 18:12 Martina Radošovská

TREBATICE. Slovenský futsalový reprezentant Martin Směřička, ktorý ešte minulú sezónu pôsobil v Slávii Praha, bude v novom súťažnom ročníku opäť súčasťou futbalových Trebatíc. Koncom júna mu v českom klube vypršala zmluva, ktorú sa rozhodol nepredĺžiť. Okrem štvrtoligových Trebatíc bude aj novou posilou Mimelu Lučenec.

Pre ukončenie pôsobenia v českej Slávii Praha sa dvadsaťšesťročný Směřička rozhodol iba čisto z rodinných dôvodov.

„Po vypuknutí pandémie koronavírusu sme celý čas karantény strávili doma na Slovensku. Pred vypršaním zmluvy v Prahe som sa spoločne s rodinou rozhodoval, či pokračovať v Čechách, alebo zostať doma na Slovensku. Keďže mám 16-mesačného syna a celé rodinné zázemie na Slovensku a videl som, že aj rodina je tu šťastnejšia, rozhodol som sa, že zmluvu so Sláviou nepredĺžim,“ popísal svoje dôvody slovenský reprezentant.

Dobrá skúsenosť

V Slávii Praha pôsobil Směřička od sezóny 2016/2017, celkovo odohral 88 zápasov, strelil 55 gólov a pridal 52 asistencií.

„Hodnotím to ako dobrú skúsenosť, najmä prvý rok, kedy sme hrali finále s Chrudimom a ukončili sme sezónu ako druhí, čo bol najväčší doterajší úspech Slávie. Dobrou sezónou bola aj tá nasledujúca, keď nás viedol srbský tréner, ktorý do tímu doviedol množstvo srbských reprezentantov, no na predošlý úspech sme nedokázali nadviazať. To pre mňa boli dva najzaujímavejšie ročníky,“ pokračoval Směřička.

Na ako dlhý čas sa vracia na Slovensko, ešte sám nevie, no pred ďalšou spoluprácou s klubom dvere nezatvára. „Som rád, že som sa v Slávii prepracoval k lídrom tímu a myslím si, že aj preto sme sa s prezidentom klubu rozišli priateľsky, za čo som veľmi rád. Pochopil moje rozhodnutie a že chcem byť doma na Slovensku, ale v budúcnosti s klubom nevylučujem ďalšiu spoluprácu,“ popísal futsalista, ktorý mal v klube dobré zázemie, ako aj podmienky.

A čo bude Martinovi Směřičkovi z klubu Slávia Praha a možno aj z Prahy ako takej najviac chýbať? „Určite to budú priateľské vzťahy s hráčmi, ktoré som si za štyri roky pôsobenia v klube vytvoril, či už do života, alebo po športovej stránke. Keď som sa lúčil s kabínou, tak sme spomínali na futsalové prostredie z kabíny.

Samozrejme, bude mi chýbať aj česká liga, ktorú vnímam, že je o level vyššia ako slovenská a sám uvidím, či zistím, že mi to chýba a budem sa chcieť vrátiť. Čo sa týka mesta, nemôžem povedať, že by som bol vyslovene nad-chnutý z jeho histórie, ja som skôr hrdý Slovák.“

Mala vplyv na rozhodnutie

Posledná sezóna bola v porovnaní s ostatným špecifická a na rozhodnutie Martina Směřičku mala najväčší vplyv.

„Pandémia koronavírusu vypukla v Čechách o niečo skôr ako na Slovensku a celkovo mali vyššie čísla nakazených. Začiatkom marca, kedy sme absolvovali posledný tréning, zavreli aj obchody. Ešte v ten deň som sa zbalil, prirodzene som sa aj zľakol, ale urobil som dobre, pretože som sa vyhol štátnej karanténe na Slovensku a absolvoval som len tú domácu. Čas som trávil doma s rodinou, ktorú som si užíval a možno aj preto mala korona najväčší vplyv na rozhodnutie zostať na Slovensku. Ak by sa sezóna dohrala normálne a na Slovensko sa vrátime len cez leto, tak by som asi zmluvu v Prahe predĺžil,“ objasnil Směřička, ktorý pred

Prahou hrával za bratislavskú Pinerolu, s ktorou v roku 2015 získal majstrovský titul a v minulosti obliekal aj dres FK Dragons Podolie.

Za svoje ďalšie pôsobisko si futsalista vybral Lučenec, no zvažoval aj iné možnosti. „Rozhodoval som sa medzi Lučencom a MŠK Žilina. Záujem prejavili tréneri oboch klubov, nad ktorými som premýšľal, teda Marián Berky a aj Braňo Škorec. Jedného poznám z futsalovej reprezentácie, druhý ma chvíľu viedol v Bratislave a taktiež v juniorských reprezentáciách. Prezident Lučenca bol však v jednaniach rýchlejší a oslovil ma jeho silný záujem o moje pôsobenie v klube. Okrem toho je v Lučenci väčšia fanúšikovská základňa, pretože ľudia tu futsalom žijú a chodí na zápasy plná tribúna. Rozhodlo aj to, že MIMEL bude na jeseň hrať ligu majstrov, ako aj najvyššie ambície klubu v lige, čo ma presvedčilo o tom, že ďalšiu sezónu by som chcel stráviť v Lučenci,“ objasnil svoje rozhodnutie Směřička.

Dobrá zastávka

Pre skúseného futsalistu však nepôjde o úplne neznáme prostredie. Ako dodáva, s niektorými hráčmi sa pozná ešte zo svojho pôsobenia v Bratislave, alebo aj z reprezentácie, v tíme sú však aj zahraniční hráči, ktorých spozná časom.

„Niektorých poznám aj zo zápasov, v ktorých som proti nim nastupoval, navyše z reprezentácie poznám trénera, takže nejdem do úplne neznámeho prostredia. Myslím si, že by to pre mňa mohla byť dobrá zastávka, ako aj sezóna.“

V cieľoch do novej sezóny a v novom drese má Martin Směřička jasno.

„Dúfam, že sa nám podarí vyhrať ligu a získať pohár majstra Slovenska. V Lige majstrov by sme to chceli potiahnuť čo najďalej, aj keď ešte nepoznáme žreb skupiny. Chcel by som, aby sme hrou tešili divákov a podávali dobré výkony.“

Aktívne hrať futbal

A ako vníma Směřička futsal, jeho podmienky a popularitu na Slovensku? „Dovolím si tvrdiť, že zaostávame za Českou republikou. Uvidím však, aký rozdiel je v kvalite, pretože keď som odchádzal pred štyrmi rokmi, futsal tu bol možno na inej úrovni a aj ja som sa viac-menej v Čechách učil, pretože som vtedy nemal veľa skúseností. Teraz, keď sa do toho vrátim, zistím na ihrisku, aká je kvalita, ale osobne si myslím, že bude o niečo nižšia ako v Čechách, pretože je tam viacej profesionálnych či poloprofesionálnych klubov. Na druhej strane je otázka marketingu, ktorej Česi venujú viacej úsilia ako na Slovensku, takže si myslím, že zaostávame najmä v tejto oblasti,“ zhodnotil rodák z Pobedíma.

Okrem futsalu sa Směřička venuje aj futbalu a je odchovancom piešťanského klubu. Pred odchodom do Prahy bol súčasťou mužstva OFK Trebatice.

„Mám stále platnú registračku a stále som hráčom Trebatíc. Keď som pôsobil v Prahe, príliš veľa zápasov som nestihol odohrať, ale teraz som s tímom v plnej príprave na nový súťažný ročník. Aj keď počas sezóny absolvujem kvôli Lučencu menej tréningov, ale na víkendové zápasy by som mal chodiť, keď mi do toho nevojde reprezentácia, alebo spomínaná liga majstrov. Teším sa, že budem aktívne hrávať aj futbal,“ dodal Směřička.