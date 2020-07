Slovenský pozemkový fond nedá Špačinciam pozemky na verejnoprospešné stavby

Slovenský pozemkový fond parcelu s rozlohou približne 24,5 hektára v rámci reštitučného konania previedol na súkromnú osobu.

29. júl 2020 o 12:51 SITA

ŠPAČINCE. Špačince nedostanú od štátu pozemky na verejnoprospešné stavby, ako to v petícii požadovalo vyše 1 300 obyvateľov tejto obce. Slovenský pozemkový fond parcelu s rozlohou približne 24,5 hektára v rámci reštitučného konania previedol na súkromnú osobu. Zmluvu o bezodplatnom prevode podpísalo bývalé vedenie fondu.

Chceli postaviť novú školu či park

„Napriek tomu, že uvedená parcela bola vydaná v rámci reštitučného konania, fond spätne preveruje postup v danom reštitučnom plnení,“ odpísala Špačinčanom na ich petíciu Gabriela Chládeková zo Slovenského pozemkového fondu.

Zmluvu podpísala 23. marca riaditeľka fondu Adriana Šklíbová, o pár dní neskôr ju vláda z funkcie odvolala. Tento pozemok je podľa obecného poslanca Branislava Pastuchu pre Špačince strategický a veľmi dôležitý. Zároveň upozorňuje, že k jeho prevodu došlo len tri týždne po parlamentných voľbách.



Obec Špačince plánovala získať viaceré pozemky od štátu a využiť ich na verejnoprospešné stavby, ako je relaxačno-oddychová zóna, nová materská alebo základná škola, park, ovocný sad a ďalšie. Združenie Za naše Špačince zorganizovalo na podporu tejto požiadavky petíciu, ktorú podpísalo 1 320 obyvateľov obce. V čase, keď zbierali podpisy pod petíciu, už bol najväčší z požadovaných pozemkov prevedený ako reštitučná náhrada na súkromnú osobu.

Podľa pozemkového fondu nespĺňali podmienky

Špačince podľa vysvetlenia Slovenského pozemkového fondu aj tak nespĺňali podmienky na bezodplatný prevod pozemkov do vlastníctva obce. Ten by bol možný len vtedy, ak by obec na pozemkoch v územnoplánovacej dokumentácii rátala s umiestnením verejnoprospešnej stavby. V takomto prípade by pozemok nemohol byť vydaný ako náhrada v reštitučnom konaní. Ešte vlani obec Slovenský pozemkový fond informovala, že pozemok je určený na poľnohospodársku výrobu. Proces zmeny územného plánu, ktorý by s verejnoprospešnými stavbami rátal, spustila až v tomto roku.



V minulých rokoch sa viaceré pozemky v Špačinciach, obce v susedstve krajského mesta Trnava, dostali z vlastníctva štátu cez reštitučné nároky do rúk developerských skupín. Na niektoré obchody s pozemkami poukázal pred dvoma rokmi aj vtedajší opozičný poslanec a líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý za spornými nákupmi videl ľudí blízkych exministrovi Tomášovi Druckerovi. Vtedajšia ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná k predaju povedala, že bol v súlade s platnými predpismi.



Výsledkom developerských aktivít je výrazný nárast počtu rodinných domov aj obyvateľov. Obec bude časom podľa poslanca Branislava Pastuchu potrebovať verejnoprospešné stavby, ktoré zabezpečia dostatočnú kapacitu materskej školy, základnej školy, posilnia relaxačné, oddychové a športové možnosti pre obyvateľov, služby pre veľké množstvo seniorov alebo výsadbu lesoparku.