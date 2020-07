Trnavská župa bude žiadať vládu o spoplatnenie ciest II. a III. triedy

Trnavský samosprávny kraj bude od vlády a ministerstva dopravy žiadať spoplatnenie ciest II. a III. triedy pre určené kategórie vozidiel.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj bude od vlády a ministerstva dopravy žiadať spoplatnenie ciest II. a III. triedy pre určené kategórie vozidiel. Zákon o výbere mýta ráta so spoplatnením týchto ciest, nariadenie vlády však pre ne ustanovilo nulovú sadzbu mýta.

„Zavedením mýtneho systému vodiči nákladných vozidiel, najmä tranzitujúcich, v snahe vyhnúť sa spoplatneným úsekom využívajú cesty nižšej kategórie. Cesty II. a III. triedy však neboli na takúto dopravnú intenzitu a záťaž dimenzované ani stavané. Tento stav prináša so sebou rad negatívnych vplyvov na život obyvateľov kraja, bývajúcich v blízkosti týchto ciest, ako aj vo zvýšenej miere poškodzovanie týchto ciest,“ píše sa v materiáli, ktorý krajským poslancom predkladá trnavský župan Jozef Viskupič.

Žiada od nich splnomocnenie na oficiálne rokovania s predstaviteľmi vlády, ministerstvom dopravy a dopravcami, ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme o zavedení mýta na cestách II. a III. triedy. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja sa záležitosťou bude zaoberať v stredu 29. júla.



Pred prípadným spoplatnením všetkých ciest II. a III. triedy elektronickým mýtom v minulosti varovalo združenie dopravcov ČESMAD Slovakia, podľa ktorého by tento krok výrazne zhoršil ekonomickú situáciu klasickým dopravcom, ale aj malým živnostníkom a menším lokálnym firmám. Tieto cesty majú podľa združenia dĺžku takmer 14-tisíc kilometrov a spolu s dnes spoplatnenými viac ako 2 300 kilometrami infraštruktúry a zvyškom ciest I. triedy by to znamenalo fakticky spoplatnenie celej cestnej siete na Slovensku.

Kraje by zavedením mýta na vybrané úseky ciest II. a III. triedy mohli získať financie na rekonštrukcie týchto ciest. Trnavský samosprávny kraj má v rozpočte na tento rok vyčlenených takmer 20 miliónov eur na starostlivosť o cesty II. a III. triedy.

Z tejto čiastky je 12,5 milióna eur určených na bežnú údržbu ciest a sedem miliónov na ich rekonštrukcie a zlepšenie dopravno – technického stavu. Za tieto peniaze má kraj v pláne obnoviť viacero úsekov ciest v celkovej dĺžke 22 kilometrov. Kraj však vlastní zhruba 1 600 kilometrov ciest II. a III. triedy.