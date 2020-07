Aj maličkosť zaváži. Kvôli šnúrke prišlo k zrážke dvoch cyklistov

Žena skončila v priekope a utrpela zlomeninu ruky.

23. júl 2020 o 10:53 Martina Radošovská

TRNAVA. Nešťastná náhoda spôsobila zranenie 61 ročnej žene. O kurióznom prípade informuje trnavská krajská polícia.

Cestou do práce sa 51 ročnému cyklistovi medzi Zelenčom a Trnavou dostala šnúrka do pedálu a spôsobila zrážku, ktorej už nedokázal zabrániť. S predným kolesom narazil do zadnej časti bicykla.

Po tomto náraze skončila 61 ročná cyklistka mimo cestu v priekope.

"Podľa prvotnej lekárskej správy utrpela žena zlomeninu ruky. Polícia alkohol u cyklistov nezistila. Nezabudnite, že cyklisti sú po chodcoch na cestách najzraniteľnejší. Dávajte si pozor," dodáva polícia.