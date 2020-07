Charitatívna zbierka Bicykel do každej rodiny v Trnave je vo finále

Cieľom je podpora voľnočasových a športových aktivít aj v sociálne slabších rodinách.

23. júl 2020 o 9:37 SITA

TRNAVA. . Záujemcovia môžu teraz požiadať o bicykel, kolobežku či trojkolku z tejto zbierky.

Zrenovované dopravné prostriedky poputujú do rodín, ktoré si ich kúpu nemôžu dovoliť. Prijímateľom môže byť aj občianske združenie alebo iná organizácia.



„Chceme, aby sa bicykle dostali skutočne k tým, ktorí si ich z rôznych dôvodov nemôžu alebo nevedia zaobstarať sami. Mnoho ľudí sa nachádza v nepriaznivých životných situáciách, keď je potrebné zabezpečiť základné potreby, a na bicykel či kolobežku pre deti neostávajú financie. Práve takýmto rodinám môže zbierka pomôcť, preto veríme, že Trnavčania ukážu svoje dobré srdce a spolupatričnosť,“ hovorí koordinátorka zbierky za samosprávu Petra Vráblová z Mestského úradu v Trnave.

Žiadatelia majú podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej napísať, aký druh dopravného prostriedku by chceli a mali by priblížiť aj svoju životnú situáciu.

Ak má byť bicykel alebo iný dopravný prostriedok pre dieťa, tak je potrebné napísať aj vek tohto dieťaťa. Žiadosti treba posielať do konca júla na email info@trnava.sk, odovzdávanie bicyklov do rúk nových majiteľov je naplánované na prvú polovicu augusta.



Mesto Trnava v spolupráci s obchodným centrom na Ulici Ferka Urbánka a partnermi vyhlásilo charitatívnu zbierku Bicykel do každej rodiny ešte v marci.

Pre pandémiu koronavírusu ju však prerušili a opäť spustili až v polovici júla. Zbierka, ktorej cieľom je podporiť voľnočasové a športové aktivity aj v sociálne slabších rodinách, končí 31. júla.