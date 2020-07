Meteorológovia vydali výstrahu, poobede dajte pozor

Výstraha prvého stupňa platí od 13.00.

21. júl 2020 o 7:55 Karin Talajková

TRNAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na dnes (21. júl) výstrahu pred búrkami.

Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí pre celé západné a stredné Slovensko od 13.00 až do 20.00. "V okresoch je malá pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré by mohli potenciálne ohroziť ľudské aktivity," uviedol SHMÚ.

Výstraha druhého stupňa je vydaná pre okresy juhovýchodného Slovenska.

Severe Weather Slovakia uvádza, že silné búrky by mohli zasiahnuť aj Záhorie. "Počas dňa očakávame výskyt búrok predovšetkým v Trenčianskom kraji a na strednom a východnom Slovensku.

V poobedných hodinách medzi 14.00 a 17.00 by mohli od Rakúska doraziť búrky aj na Záhorie a mohli by putovať ďalej na východ, čiže by zasiahli aj Podunajskú nížinu, to však nie tak celkom isté," uviedlo združenie.

Teplota by sa dnes mala pohybovať medzi 28 až 32 stupňami.