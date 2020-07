S napomínaním skončili, cyklistov začali pokutovať

Zákaz vjazdu pre bicykle na Hlavnú ulicu zatiaľ niektorí neberú vážne. Mestskí policajti však nezodpovedných cyklistov začali pokutovať.

15. júl 2020 o 16:48 Peter Briška

TRNAVA. Už mesiac platia zmeny, mnohí cyklisti si aj napriek neprehliadnuteľným značkám stále nezvykli.

Zákaz vjazdu pre bicykle na Hlavnú ulicu (pešia zóna) zatiaľ niektorí neberú vážne, hlavne tí by však mali spozornieť. Mestskí policajti avizujú, že mesiac napomínaní už prešiel, teraz prídu na rad pokuty.

S otázkami sme sa obrátili na náčelníka Mestskej polície v Trnave Ivana Ranušu. Ako prvé nás zaujímalo, ako zákaz cyklisti „zobrali“. „Ako ktorí, veľa cyklistov o novom stave zatiaľ nevie. Práve z tohto dôvodu sme v mesiaci jún cyklistov na Hlavnej iba napomínali,“ povedal Ranuša.

Napomínali veľa

Pokutovať začali až od júla, zatiaľ udelili šesť pokút, dohromady za ne zinkasovali 60 eur. V priebehu júna napomenuli až 339-krát. Ak zoberieme do úvahy fakt, že zmeny platia od 7. júna, priemerne napomínali 14 cyklistov denne. A to je dosť, vzhľadom na to, že hliadky tam nie sú celý deň. „Sú tam niekoľkokrát v priebehu dňa, a to aj počas víkendov,“ doplnil náčelník.