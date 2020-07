Lávku pri Krajinskom moste v Piešťanoch by mali opraviť za šesť mesiacov

Rekonštrukciu za 608-tisíc eur spoločnosť, ktorá ponúkla najnižšiu cenu.

10. júl 2020 o 8:10 SITA

Krajinský most v Piešťanoch (Zdroj: piestany.sk)

PIEŠŤANY. Rekonštrukciu oceľovej lávky pre cyklistov a chodcov cez Váh pri Krajinskom moste v Piešťanoch vykoná za 608-tisíc eur spoločnosť Lumiza zo Žiliny, ktorá ponúkla spomedzi deviatich uchádzačov najnižšiu cenu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výnimočná participácia

Prečítajte si tiež: Mesto uvažuje o rošáde, definitíva padne až po štúdii Čítajte

Rozdiel medzi najnižšou a najvyššou ponúknutou cenou bol viac ako 300-tisíc eur. Okrem mesta Piešťany, vlastníka lávky, sa na financovaní prác budú podieľať aj spoločnosti, ktoré majú na konštrukcii umiestnené svoje inžinierske siete. Primátor Piešťan Peter Jančovič označil takúto participáciu viacerých subjektov na financovaní zámeru za výnimočnú.



Mesto Piešťany rozhodlo o uzatvorení oceľovej lávky z dôvodu zlého technického stavu v závere minulého roku. O zlom stave lávky piešťanská radnica vedela už v roku 2015, ale vtedajšie mestské zastupiteľstvo nenašlo peniaze na rekonštrukciu a na lávke sa nerobila ani pravidelná údržba.

Kultúrna pamiatka

Prečítajte si tiež: Jaskyňa Driny má problém, chodí menej ľudí Čítajte

V roku 2016 statik upozorňoval na potrebu riešiť situáciu, ale opäť sa nič nedialo. Chodcom slúži momentálne na prechod na druhú stranu Váhu Kolonádový most. Samotný Krajinský most, ktorý má už takmer 90 rokov, patrí Trnavskému samosprávnemu kraju a je kultúrnou pamiatkou.

Lávku na jeho boku však vlastní mesto Piešťany. Inžinierske siete, ktoré po nej vedú, sú majetkom spoločností Slovak Telekom, SPP distribúcia a Trnavskej vodárenskej spoločnosti.



Niektorí piešťanskí poslanci na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva otvorili otázku vlastníctva lávky, ktorá nie je zapísaná v katastri nehnuteľností.

Podľa Jozefa Vatrta z Mestského úradu v Piešťanoch je mesto jej vlastníkom minimálne od roku 1991. Ak by to bolo inak, aj tak už podľa neho uplynula desaťročná lehota, po ktorej by mesto lávku získalo cez inštitút vydržania.