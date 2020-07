GPS hra úspešne odštartovala

Hra Mocný opasok je na Slovensku unikátom.

6. júl 2020 o 17:35

TRNAVA. Trnava je oficiálnym kandidátom na Európske hlavné mesto kultúry 2026. A dôkazom, že to myslí naozaj vážne, je aj jedinečná hra- Záhada Mocného opasku.

Na Slovensku je unikátom a je ideálny tip na rodinnú prázdninovú aktivitu priamo v meste. Odkrýva život trnavských hradieb od ich výstavby, rozmachu, ale prináša i pohľad na horúce roky, keď Trnavu zachvátili požiare, alebo si ju dali do hľadáčika nepriateľské vojská. Práve hradby sú symbolickým opaskom Trnavy, ktorý udržal mesto pokope a nepraskol ani pod náporom dejín.

Chystá sa už od minulého leta

Myšlienka „oživenia hradieb“ vznikla v Trnave minulé leto. „Už dlhšie sme mali v pláne opäť povýšiť hradby z peknej historickej kulisy mesta na opevnenie plné príbehov,“ informuje šéf kultúry mesta Trnava, Peter Cagala.

„Hľadali sme spolu s historikmi a sochárkou situácie z dejín, ktoré by sme mohli na hradbách zobraziť, postupne vznikli návrhy na sochy nočnej hliadky, staviteľov, požiarnikov, zamilovaných študentov, kuruckých vojakov, žobráka Šaňa a mestského vrátnika Portaria. Od začiatku sme vedeli, že nepôjde len o inštalácie, ale mali sme v hlave interaktívnu GPS hru, ktorú si už v týchto dňoch môžete zažiť aj s deťmi.“

Sochy na hradbách prichádzajú z rôznych storočí. V hre ich spája jeden príbeh a jeden stratený kľúč od Dolnej brány, ktorý niekde vypadol z vrecka mestskému vrátnikovi Portariovi cestou do práce.

Vymknutý kráľ nie je dobrý kráľ

Úlohou hráčov je kľúč nájsť skôr, ako do Trnavy pricvála jeden z najväčších pánov Uhorska – kráľ Ľudovít z Anjou. Hra hovorí jednoznačne: „Vymknutý kráľ nie je dobrý kráľ".



Cesta ku kľúču je dobrodružná, ale zvládnu ju aj deti, ktoré budú riešiť drobné úlohy, hádanky, chodiť, a dokonca aj utekať. Záhada Mocného opasku má na kilometre ďaleko od nudnej učebnice dejepisu. Je sprevádzaná farebnými ilustráciami a animáciami, prináša zaujímavé informácie o tom, čo otláčali stavitelia do najstarších tehál, ako vyzeralo stredoveké rádio, alebo akou fintou sa husitskí vojaci prešmykli do mesta.

Učiteľka Katarína Horváthová zo Základnej školy Slovenského učeného tovarišstva nápad v Trnave veľmi víta: „Je skvelé, ak deti poznajú históriu mesta, v ktorom žijú. Na hodinách vlastivedy sa často stretávam so situáciou, že deti o Trnave vedia veľmi málo, preto sa veľmi teším, že práve Trnava prišla s takouto zmysluplnou a zábavnou hrou. Už teraz som zvedavá, čo mi deti v septembri o Trnave nové povedia“.

Ako na to

Princíp hry je veľmi jednoduchý. Na webovej stránke hradby.trnava.sk nájdete základné inštrukcie k hre, potrebnú výbavu a štartovacie tlačidlo NOVÁ HRA, ktorým sa Záhada Mocného opasku spúšťa.

„Netreba inštalovať žiadnu aplikáciu, len si zapnúť mobilné dáta a povoliť sledovanie GPS polohy, aby sme vás mohli navigovať na jednotlivé stanoviská“, vysvetľuje programátor hry Martin Polák. „ Odporúčame nabiť si pred výletom do stredoveku baterku na 100 percent, keďže hra má cez 40 screenov.“



Hra je na Slovensku unikátna aj zvukovou verziou, ktorú načítal herec, trnavský rodák Kamil Mikulčík. Táto možnosť poteší rodičov s malými deťmi, ktoré ešte nevedia čítať, ale aj milovníkov audiokníh, ktorí si chcú prejsť trnavské hradby so slúchadlami, nerušení ruchmi mesta.