STU ponúka budovu v Trnave o 4 milióny lacnejšie

Slovenská technická univerzita opäť ponúka na predaj bývalé sídlo svojej Materiálovotechnologickej fakulty na Paulínskej ulici v Trnave. Ide už o štvrté kolo verejnej obchodnej súťaže, v prvých troch sa záujemca nenašiel.

4. júl 2020 o 11:34 SITA

TRNAVA. Z pôvodnej ceny 13,5 milióna eur, ktorú určil znalec, idú v štvrtom kole verejnej obchodnej súťaže dolu o 30 percent. Ak by sa našiel záujemca, za budovu aj s pozemkami v centre Trnavy by zaplatil menej ako 10 miliónov eur.



Materiálovotechnologická fakulta STU presunula všetky svoje aktivity z centra Trnavy do veľkého areálu v časti Prednádražie. Vedenie univerzity vyhlásilo bývalé sídlo fakulty za nepotrebný majetok. Prvýkrát ho ponúkli na predaj už pred rokom.

Prečítajte si tiež Skládky v Seredi a Hlohovci treba riešiť čo najskôr Čítajte

Rozľahlá budova v centre Trnavy bola postavená ako okresné sídlo Komunistickej strany Slovenska. Komunisti sa tam nasťahovali v októbri 1989, po udalostiach z novembra 1989 pod tlakom verejnosti museli z budovy odísť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudia počas revolučných zhromaždení žiadali iné využitie vtedajšej novostavby, samotní komunisti ju ponúkli na verejnoprospešné účely.

Medzi adeptami na priestory bol mestský úrad, trnavský súd a ďalšie inštitúcie. Napokon padlo rozhodnutie, že budovu budú využívať študenti vtedajšej Slovenskej vysokej školy technickej, ktorá mala v Trnave svoju fakultu.