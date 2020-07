Riaditeľ Žitňan: Všetky problémy v Trnave by odstránila nová nemocnica

S riadteľom Fakultnej nemocnice v Trnave sme sa porozprávali aj o dlhu či súdnych sporoch.

3. júl 2020 o 8:09 Peter Briška

Damiel Žitňan, riaditeľ nemocnice. (zdroj: Peter Briška)

TRNAVA. Ubehli tri roky od nášho posledného rozhovoru. Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave Daniel Žitňan nám vo svojej pracovni predostrel vízie, bavili sme sa aj o dlhu, súdnych sporoch či hodnotení nemocníc, v ktorom obsadila Trnava nelichotivé posledné miesto. Viac sa dočítate v nasledujúcom rozhovore.

Koronavírus a nemocnica. Ako ste to všetko nakoniec zvládli?

– Najmä naši zamestnanci ho zvládli, ten obrovský psychický tlak. Pacientov síce nebolo veľa, ale veľmi jednoducho sa mohlo stať, že by lekári či sestry zostali doma na „PN-ke“ či v rámci starostlivosti o člena rodiny. A to sa, našťastie, nestalo. Všetci k tomu pristúpili zodpovedne a zvládli to perfektne.

Koľko prípadov ste za celý čas zaevidovali?

-Celkovo 23 hospitalizovaných, troch sme mali aj na ARO.

Ľudia po celom svete chodili tlieskať zdravotníkom. Myslíte si, že po „korone“ si verejnosť viac váži ich prácu?

– Dúfam, že áno. Je to cítiť, že ten vzťah je teraz iný, lepší. Otázne je, koľko to vydrží.

Máte obavy, že dlho asi nie?

– Myslím si, že to bude mať krátkodobý priebeh a všetko sa vráti do starých koľají. Za rok či dva si už nikto ani nespomenie. Ak sa to znova nezopakuje.

Druhá vlna, príde podľa vás?

– Určite áno, otázne bude, v akom rozsahu.

Dá sa tomu predísť?

– Treba byť disciplinovaný, tak ako doteraz.

Rúška v obchodoch, v ambulanciách a inde by mali podľa vás ľudia nosiť naďalej? Je to stále potrebné?

– Jednoznačne áno. A treba podchytiť najmä „príšelcov“ zo zahraničia.