Ružindolčania odmietajú rozširovanie Trnavy pri ich dedine

Mestské zastupiteľstvo v Trnave vo februári odsúhlasilo začiatok procesu, ktorý má viesť k zmene územného plánu.

2. júl 2020 o 11:44 SITA

RUŽINDOL. Obyvatelia Ružindola odmietajú výstavbu obytného satelitu Medziháj v blízkosti ich dediny. Viac ako 700 Ružindolčanov podpísalo petíciu proti zmene územného plánu mesta Trnava, ktorý má umožniť výstavbu v tejto lokalite.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave vo februári odsúhlasilo začiatok procesu, ktorý má viesť k zmene územného plánu. Pozemky v Medziháji vlastní Trnava, využívané sú na poľnohospodárske účely. Krajské mesto sa tu podľa plánov vedenia radnice má rozšíriť o stovky rodinných domov, prípadne bytov v nízkopodlažnej zástavbe.

Chcú ochrániť poľnohospodársku pôdu

„Petíciu sme zorganizovali preto, aby sme ochránili fond ornej pôdy. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy hovorí, že takúto pôdu možno použiť na stavebné a iné účely len v nevyhnutných prípadoch. Nevieme si predstaviť, že by v tomto prípade mohla byť táto podmienka splnená. Ak by sme žili v právnom štáte, nemôžeme s našimi požiadavkami zle dopadnúť,“ povedal predseda petičného výboru Vladimír Očadlík.

Petícia s požiadavkou na zastavenie procesu zmeny územného plánu bola adresovaná vedeniu mesta Trnava a Mestskému zastupiteľstvu v Trnave. Mesto Trnava podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej petíciu vybaví v súlade s platnou legislatívou. V prípade, ak by bolo pod ňou viac ako tisíc podpisov, bude sa ňou zaoberať mestské zastupiteľstvo.

Obávajú sa aj zhoršenia dopravy

Na verejnom zhromaždení občanov v Ružindole zazneli v stredu večer okrem nesúhlasu so záberom poľnohospodárskej pôdy aj ďalšie argumenty proti plánovanej výstavbe. Ľudia tlmočili hlavne obavy zo zhoršenia dopravnej situácie, prekážala im aj veľkosť plánovaného obytného súboru.

„Téma spojila celú obec. Tiež som proti zmene územného plánu, výstavba sa mi tu tiež nepáči,“ ubezpečil obyvateľov starosta Ružindola Peter Galanský. Petičný výbor má podľa neho k dispozícii služby právnika, ktorý pracuje pre obec.



Trnava chce podľa primátora Petra Bročku na príklade výstavby obytného súboru Medziháj ukázať, že samospráva môže byť najlepší developer. V prvej fáze má byť v lokalite vytvorených najmenej 250 parciel pre rodinné domy s pozemkami s rozlohou od 700 metrov štvorcových. Časť územia má byť vyčlenená aj pre nízkopodlažné obytné domy. Bročka tu sľubuje vytvorenie príjemnej štvrte s veľmi vysokým štandardom bývania. Za samozrejmosť považuje občiansku vybavenosť v podobe škôl, športových zariadení, obchodov alebo zariadenia pre seniorov. V Medziháji vidí Bročka aj zdroj budúcej finančnej nezávislosti mesta.

Bývanie pre niekoľko tisíc ľudí

V časti Medziháj – juh má územný plán umožniť výstavbu 250 až 350 rodinných domov a stovky bytov v nízkopodlažných bytových domoch, pribudnúť by tu mohlo približne tisíc obyvateľov. V druhej fáze Medziháj – sever by územný plán po zmene umožnil výstavbu asi 2 500 bytových jednotiek pre približne 6 000 obyvateľov.

Plány Trnavy s pozemkami v Medziháji postavili obyvateľov Ružindola do pozoru už druhýkrát. V roku 2008 podpísalo vedenie Trnavy memorandum o spolupráci so spoločnosťou Development 2, ktorá v území plánovala vybudovať autodróm so zábavným parkom, golfovým areálom, hotelmi a ďalšou vybavenosťou. Trnava mala vtedy za približne 300 hektárov pôdy zinkasovať 13 miliónov eur. Mestské zastupiteľstvo v Trnave v roku 2010 spoluprácu so spoločnosťou Development 2 ukončilo pre jej nečinnosť.