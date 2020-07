Viac ako štyridsať rokov pôsobia v šiestej lige

Športový areál OŠK Zavar dostal novú tvár a ponúka výborné podmienky.

2. júl 2020

ZAVAR. Futbalové zázemie dedinských klubov sa nepochybne líši od vyšších líg.

Aj menšie štadióny v Trnavskom kraji majú divákom čo ponúknuť a často ukrývajú rarity, ktoré by sme inde nenašli. My sme sa na niektoré z nich detailne pozreli.

Z histórie klubu

Zrod futbalu v obci sa datuje v roku 1926, kedy vznikol futbalový klub pod názvom ŠK Zavar. Aj keď za prvé futbalové mužstvo hrali hráči z Trnavy, Serede či Dolných Lovčíc, tento šport zapúšťal v obci pevné korene. Prvé futbalové ihrisko na „Pažici“ nemalo kabíny či možnosť umyť sa.

Rovnako ako iné futbalové kluby, podobne aj Zavar v období počas 2. svetovej vojny živoril. Napriek tomu, že organizovaná súťaž vtedy nebola, futbal sa vďaka zanietencom v Zavare hral.

Po roku 1950 prišlo k znovuzrodeniu futbalu a zavarský klub bol zaradený do súťaže v rámci okresu Trnava. Postupne sa futbalová činnosť preniesla na ihrisko v „orlovni“, no ani to nespĺňalo požadované kritériá. O výstavbu nového štadióna sa Zavarčania usilovali už v roku 1953. Na to, kde vybudovať nový štadión, bolo viacero návrhov, napokon sa rozhodlo, že výstavba bude na parcelách vedľa tabačiarne, neďaleko Svätej Anny.

Nový štadión bol slávnostne otvorený v lete 1961, kedy sa na otvárací zápas podarilo Zavarčanom priviesť majstra Československa Červenú hviezdu Bratislava. Výstavbou športového areálu došlo v obci nielen k rozvoju futbalu, ale aj iných športov, vďaka čomu nebola núdza o hráčov. Práve od roku 1961 sú všetky športoviská v obci sústredené na jednom mieste na Športovej ulici.

Veľká rekonštrukcia

Dnešný OŠK Zavar píše svoju viac ako 90-ročnú históriu a športový areál dostal vďaka projektu, ktorý financovala obec, opäť novú tvár. V areáli sa zbúrala stará budova štadióna a na jej mieste vyrástla nová, moderná budova s krytou tribúnou pre viac ako 150 fanúšikov. Rekonštrukcia areálu začala 26. júna 2016 a základný kameň bol poklepať Miroslav Karhan.

Športový areál ponúka aj tenisové kurty, kde je v pláne vymeniť nové oplotenie, či telocvičňu, ktorá nedávno prešla modernizáciou interiéru. V rámci projektu sa v areáli vybudovalo tréningové ihrisko s umelou trávou, peší a korčuliarsky okruh, workoutové ihrisko, atletická dráha. Vedľa budovy štadióna môžete nájsť dobre vybavené detské ihrisko. Ako vysvetlil nový predseda klubu Matej Chlebík, projekt rekonštrukcie ešte nie je ukončený a stále prebieha. Súčasťou areálu bolo už pred samotnou rekonštrukciou multifunkčné ihrisko, ktoré taktiež plánujú revitalizovať.

Nová budova ponúka šesť šatní pre mužstvá, ako aj kabínu pre rozhodcov, všetky so sociálnym zariadením. Okrem toho sú v budove sklady pre dresy a športové pomôcky, práčovňa, kancelária, zasadacia miestnosť s kuchynkou a sociálnym zariadením, ako už aj spomínaná krytá tribúna. Ďalšia menšia tribúna pre divákov sa nachádza oproti hlavnej budove pri striedačkách. Štadión ponúka svojim športovcom jeden veľký benefit, ktorým je vírivka a sauna s kaďou.

„Vedenie športového klubu by sa aj touto cestou chcelo poďakovať bývalému starostovi aj bývalému obecnému zastupiteľstvu za to, čo tu máme,“ zazneli slová vďaky od predsedu klubu Mateja Chlebíka.

Areál disponuje kvalitnou hracou plochou aj s automatickými bodovými závlahami. Celá plocha je osvetlená, no ide o staré osvetlenie, ktoré by sa malo onedlho odstrániť.