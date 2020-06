Prioritou rodinného hodinárstva je kvalitný servis

V časoch, kedy sa ľudia sťažujú na nekvalitné a rýchlo sa kaziace výrobky sú rodinné firmy, ktoré si zakladajú na kvalite a tradícií skôr výnimočné.

30. jún 2020 o 15:37

Medzi také však určite patrí Hodinárstvo Emili, ktoré môžete nájsť až v dvoch kamenných predajniach v Hlohovci na ulici SNP 12, ako aj v Trnave v OC Galérií TESCO na Veternej 40.

Hodinárstvo funguje už od roku 2002 pod vedením Emílie Ušákovej. Tá je vyučená v obore opravárka hodín, jej podnik tak ponúka okrem širokej škály značiek aj servis. „To je vlastne naša priorita. Pretože predať hodinky dokáže každý, ale urobiť servis, to ostáva na nás. Robíme aj servis hodín, ktoré neboli zakúpené u nás,“ dodala majiteľka hodinárstva.

Sortiment hodinárstva je bohatý. „Predávame rôzne druhy hodín od detských, dámskych a pánskych náramkových hodín cez budíky, stolové hodiny, až po krbové, nástenné kyvadlové, bicie a podlahové hodiny. V ponuke máme aj hodiny, ktoré len tak v hodinárstvach nenájdete – či už sú to pánske vreckové hodinky, hodinky na krk pre dámy, presýpacie hodiny, ale aj hodinky pre zdravotný personál, minútky stopky, barometre a iné,“ prezradila Emília Ušáková.

V Hodinárstve Emili však dobre poznajú vkus svojich zákazníkov. „V ponuke máme okolo 20 značiek. Dámy obľubujú značky, ktoré sú viac módne – napríklad Esprit alebo Storm. Muži sa držia viac hodinárskych značiek ako je Citizen, Casio, Festina alebo Swiss military,“ uviedla Emília.

V hodinárstve zažíva každý deň so zákazníkmi rôzne úsmevné príhody. „Niekedy nás zákazníci napríklad presviedčajú, že opravené hodinky nie sú tie, ktoré priniesli. Pritom pre každé jedny hodiny vypíšeme zákaznícky list, ktorý k hodinám pripevníme. Na zákazkovom liste je popis predmetu – sú tam všetky detaily, či sú to hodiny dámske, pánske, žlté, biele, kožený remienok alebo kovový. Aj napriek tomu sa viackrát stalo, že zákaznik si nepamätal hodinky, ktoré doniesol,“ povedala s úsmevom majiteľka hodinárstva.

V Hodinárstve Emili si trúfajú aj na servis kukučkových hodín.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Zf1ShJZj4pY

„Niekedy príde zákazník s kukučkami a chce, aby sme mu ich opravili na počkanie. To však nejde, je to precízna práca, ktorá si vyžaduje aj niekoľko dní, pokiaľ sa všetko nastaví tak ako to má byť,“ dodala Emília.

Okrem opráv tradičných starodávnych kukučkových hodín si v Hodinárstve Emili osvojili aj najmodernejšie technológie. „Pre našich zákazníkov ponúkame aj čistenie ultrazvukom, ktoré je vhodné pre kovové náramky. Platí, že ľudia si veľmi málo dávajú čistiť náramok na hodinkách a potom sa čudujú, že majú čiernu ruku od hodín. Šperky si nechávajú čistiť, ale hodinky zriedka. Skúste si pozrieť svoje hodinky z opačnej strany. Budete prekvapení čo tam nájdete.V týchto letných mesiacoch platí AKCIA 1+1 čistenie ultrazvukom druhého kusu ZDARMA,“ poradila Emília.

Nájdete nás v Hlohovci na ulici SNP 12 v čase:

PO: 8:30 - 17:00 (prítomný hodinár)

UT: 8:30 - 17:00

ST: 8:30 - 18:00

ŠT: 8:30 - 17:00

PI: 8:30 - 17:00 (prítomný hodinár)

SO: 8:30 – 11:30

Nájdete nás v Trnave v OC Galéria TESCO, Veterná 40

PO: 9:00 - 20:00

UT: 9:00 - 20:00 (prítomný hodinár do 16:00)

ST: 9:00 - 20:00

ŠT: 9:00 - 20:00 (prítomný hodinár do 16:00)

PI: 9:00 - 20:00

SO: 9:00 - 20:00

Kontaktovať nás môžete na tel. čísle 0908 742 989

E-mail : info@hodinarstvoemili.sk

web: https://hodinarstvoemili.sk/

FB: https://www.facebook.com/hodinarstvoemili.sk/

FB oprava hodín: https://www.facebook.com/milus.stara