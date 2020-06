Mestské opevnenie prejde obnovou

Trnava na rekonštrukciu získala 25-tisíc eur.

29. jún 2020 o 6:27 TASR

TRNAVA. Mesto Trnava získalo finančnú podporu vo výške 25-tisíc eur z Ministerstva kultúry. To financie pridelilo v rámci programu Obnovme si svoj dom. Vyplýva to z informácií zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. "Mesto obnoví časť severnej vetvy mestského opevnenia pri severovýchodnej nárožnej veži na Rybníkovej ulici," uviedlo mesto.

Obnova bude zahŕňať statické zabezpečenie sedem metrov dlhého úseku hradieb, domurovanie chýbajúcich častí muriva a doplnenie malty do vymytých škár. Projekt by mal byť ukončený do konca tohto roka.

"Celkové náklady by mali byť zhruba 50-tisíc eur, presná suma bude známa po verejnom obstarávaní, ktoré momentálne pripravujeme," uviedol vedúci odboru investičnej výstavby Dušan Béreš.