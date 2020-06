Absolvent UCM v Trnave získal prestížne ocenenie

Po absolvovaní UCM sa stal jej zamestnancom. Teraz mu patrí titul Mladý vedecký pracovník SR 2019.

29. jún 2020 o 0:00

BRATISLAVA. V polovici júna rozdali ocenenia významným vedcom, technológom a mladým výskumníkom z celého Slovenska v rámci 23. ročníka ceny Vedec roka 2019. V kategórii Mladý vedecký pracovník za rok 2019 bol ocenený absolvent Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

Cyril Rajnák po absolvovaní štúdia na trnavskej UCM zostal verný svojej alma mater a dodnes je jej zamestnancom. Pôsobí na Fakulte prírodných vied. V súčasnosti sa venuje anorganickej a analytickej chémií.

V kategórii Mladý vedecký pracovník Slovenskej republiky bol ocenený RNDr. Cyril RAJNÁK, PhD., PhD., zamestnanec Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Dr. Rajnák získal svoje Bc., Mgr. a PhD. tituly na UCM v Trnave a ďalší titul PhD. na Univerzite Strassbourg, Francúzsko. Vedecky pracuje v oblasti anorganickej/analytickej chémie v špičkovom tíme, ktorý tvoria prof. Ing. Roman Boča, DrSc., doc. Ing. Dušan Valigura, PhD. a doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.

Objavné práce sa týkajú oblasti jednomolekulových, jednoretiazkových a jednoiónových magnetov na báze koordinačných zlúčenín. Tieto funkčné materiály majú aplikačný potenciál v záznamovej technike gigantickej kapacity - zetabitov. Je spoluautorom 32 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch. Mnohé z jeho prác sú uverejnené v špičkových časopisoch registrovaných v prominentnej databáze Nature Index.

RNDr. C. Rajnák, PhD., PhD. je platným členom vedeckých tímov a projektov APVV, VEGA a DAAD, udržiava pracovné vzťahy s Leibniz University of Hannover, Nottingham University a Karlsruhe Institute of Technology, čo svedčí o jeho vysokých osobnostných a vedecko-pedagogických kvalitách.

Oceneňovanie Vedec roka je vôbec jedným z tých najváženejších na poli slovenskej vedy. Záštitu nad ním v tomto roku prevzala prezidentka Zuzana Čaputová. Slávnostného oceňovania sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Branislav Gröhling a štátny tajomník pán Ľudovít Paulis, štatutári podujatia - prof. Pavol Šajgalík zo SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda je na úspechy svojho zamestnanca hrdá. „Univerzita si vysoko váži prácu a úspechy vo výskume RNDr. Rajnáka, PhD.,PhD. a želá mu i naďalej veľa úspechov a dobrých nápadov, vytrvalosť a zanietenie. Mohol by byť vzorom pre mnohých mladých ľudí, ktorí majú o oblasť prírodných vied záujem,“ uviedlo vedenie univerzity.

Viac informácií o ocenenom nájdete vo videomedailóne:

video //www.youtube.com/embed/ef7wN_GvJOQ

Viac informácií o súťaži nájdete na TU

Súťaž Vedec roka SR 2019 vyhlasuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Za rok 2019 sa udelili ocenenia v piatich kategóriách:

Vedec roka SR

Mladý vedecký pracovník

Inovátor roka

Technológ roka

Osobnosť medzinárodnej spolupráce