Trnava sa rozšíri o novú obytnú zónu s rodinnými aj bytovými domami

V lokalite Pri Orešianskej ceste pribudne 210 rodinných a päť nízkopodlažných domov.

26. jún 2020 o 14:37 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava sa v západnej časti rozšíri o novú obytnú zónu Pri Orešianskej ceste.

V území s rozlohou takmer dvadsať hektárov pribudne 210 rodinných domov a päť bytových domov, v ktorých bude približne 120 bytov. Ráta sa tam aj s dvoma objektmi pre občiansku vybavenosť.

Nízkopodlažné objekty

Celkové náklady na vybudovanie zóny majú podľa zámeru, ktorý bol predložený pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, dosiahnuť približne 38 miliónov eur.

Súčasťou investície bude aj vybudovanie časti budúceho obchvatu na ceste II/504 v dĺžke asi 200 metrov. Zámer predložil Imrich Gažo, jeden z vlastníkov pozemkov v tejto lokalite. V súčasnosti je územie budúcej obytnej zóny využívané na poľnohospodárske účely.



Trnava umožnila výstavbu v tejto časti mesta minulý rok zmenou územného plánu. Stavať sa tam môžu len nízkopodlažné objekty.

Bytové domy budú mať najviac tri nadzemné podlažia a bytové domy s polyfunkciou najviac štyri podlažia. Svoj domov by tu v budúcnosti malo nájsť asi 850 Trnavčanov. Imrich Gažo predpokladá začiatok výstavby v roku 2021 a ukončenie v roku 2030.

Aj iné časti mesta

Jeden z objektov určených pre občiansku vybavenosť by mal byť využívaný na sociálne alebo zdravotnícke účely, druhý pre materskú školu s kapacitou 60 – 80 detí. Obytný súbor po dopravnej stránke napoja na terajšiu cestu, ktorá spája Trnavu so Suchou nad Parnou.



Trnava sa však bude rozširovať aj v iných častiach mesta. Pred začiatkom výstavby je obytný súbor Prúdy, kde plánuje súkromný investor na pozemku s rozlohou približne 11 hektárov postaviť asi 1 300 bytov a apartmánov. Aj keď výstavba sa ešte nezačala, prvých 130 bytov je už v ponuke na predaj.



Mesto Trnava chce umožniť výstavbu aj na svojich pozemkoch v lokalite Medziháj, v budúcnosti by sa tam mali stavať rodinné domy, prípadne nízkopodlažné bytové domy.