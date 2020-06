Hlohovec hľadá najlepšie riešenie pre Námestie sv. Michala

Práce na rekonštrukcii by sa mohli začať v roku 2022.

14. jún 2020 o 9:27 SITA

HLOHOVEC. Mesto Hlohovec vyhlásilo architektonickú súťaž návrhov na komplexnú obnovu celého priestoru Námestia sv. Michala, ktoré je najvýznamnejším verejným priestorom v meste.

Nerozhoduje cena, ale kvalita

V súťaži návrhov nerozhoduje o víťazovi najnižšia cena, ale kvalita, ktorú posudzuje porota zložená z odborníkov. V prípade Hlohovca ide o prvú takúto súťaž.

Autor víťazného návrhu získa okrem odmeny 12-tisíc eur aj objednávku na vypracovanie projektovej dokumentácie, môže ísť o zákazku v cene do 205-tisíc eur bez DPH. Predpokladané náklady na samotnú obnovu Námestia sv. Michala by mohli dosiahnuť až 2,7 milióna eur bez DPH, vedenie mesta ráta so začiatkom prác v roku 2022.

„Súťažiaci architekti budú anonymne predkladať svoje návrhy vypracované podľa zadania. Mesto si zvolilo formu dvojkolovej súťaže. V prvom kole bude z odovzdaných návrhov vybraných tri až päť uchádzačov. V druhom kole dopracujú vybraní uchádzači svoje návrhy aj s pripomienkami. Na konci bude vybraný víťazný návrh, jeho autor sa stane dodávateľom projektovej dokumentácie pre obnovu Námestia sv. Michala,“ priblížil priebeh architektonickej súťaže spracovateľ jej zadania Adam Lukačovič.

Víťaza spoznáme ešte tento rok

Víťaza podľa hovorkyne mesta Hlohovec Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej spoznajú Hlohovčania do konca tohto roku. Víťazný návrh bude aj s ostatnými z finále po ukončení súťaže vystavený priamo na Námestí sv. Michala.

„Ak pôjde všetko podľa plánu, tak po príprave projektových dokumentácií a vybavení všetkých potrebných povolení, môžeme začiatok stavebných prác očakávať v roku 2022. V medzičase bude mesto v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom pripravovať aktivity a podujatia pre verejnosť, ktoré budú mať za cieľ ukázať budúce fungovanie námestia pre ľudí,“ povedala Hrinková Siebenstichová.



Námestie sv. Michala je kľúčovým verejným priestorom mesta Hlohovec, túto funkciu má celé stáročia. Jeho dominantou je Kostol sv. Michala, v blízkosti sa nachádzajú viaceré dôležité inštitúcie, ako mestský úrad, verejná knižnica, kino a ďalšie. Námestie býva príležitostne aj dejiskom väčších spoločenských a kultúrnych podujatí.