V Trnavskej nemocnici opäť povolili návštevy

Od 20. mája sa postupne uvoľňujú opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Fakultná nemocnica v Trnave sa postupne dostáva do bežného režimu.

12. jún 2020 o 6:10 Peter Briška

TRNAVA. Triediace stany pred nemocnicou, v ktorých merali teplotu pacientom, personálu a návštevníkom nemocnice, po niekoľkých týždňoch zbalili.

Dôvodom bolo znižovanie počtu nakazených pacientov. Filtrácia pacientov však bude prebiehať aj po demontovaní stanu, a to priamo na ambulanciách. Stany stáli pred nemocnicou od 18. marca.

Podľa informácií od hasičov, triediaci stan denne využilo približne 550 osôb prichádzajúcich do nemocnice. Ak by bolo treba, hasiči sú schopní ho do troch hodín znovu postaviť.

Pozitívne čísla

Už od 20. mája sa pre pozitívne čísla ohľadne koronavírusu postupne uvoľňujú opatrenia. Aj v špitáloch. Fakultná nemocnica v Trnave sa pomaly dostáva do bežného režimu. Stále platia prísne opatrenia proti šíreniu COVID-19.