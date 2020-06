Mauzóleum v Dolnej Krupej je na predaj, štát zaň pýta desaťtisíce eur

Dolná Krupá má podľa starostu Mareka Dekana o pamiatku záujem, ten je však limitovaný jej finančnými možnosťami.

11. jún 2020

DOLNÁ KRUPÁ. Štát ponúka na predaj Mauzóleum Chotekovcov v Dolnej Krupej, ktoré dal koncom 19. storočia postaviť majiteľ miestneho kaštieľa Rudolf Chotek.

Za národnú kultúrnu pamiatku pýta Okresný úrad v Trnave ako správca majetku štátu 77-tisíc eur. Pôvodne bola cena stanovená na 85-tisíc eur, záujemca sa však nenašiel. Ak by ani po viacerých kolách mauzóleum nikto nechcel, správca majetku štátu by bol povinný ponúknuť ho bezodplatne obci.

Obec má o pamiatku záujem

Obec Dolná Krupá má podľa starostu Mareka Dekana o pamiatku záujem, ten je však limitovaný jej finančnými možnosťami.

„Obec má záujem o mauzóleum, ak by ho bolo možné získať bezodplatne alebo za symbolickú cenu. Zachovali by sme jeho terajšie využitie a zaradili by sme ho do okruhu pamiatok a zaujímavostí Dolnej Krupej, akými sú napríklad kaštieľ alebo park,“ povedal starosta Dekan.

Dedinu v blízkosti Trnavy čoraz častejšie vyhľadávajú turisti, okrem pamiatok ich priťahuje aj legenda o známom hudobnom skladateľovi Ludwigovi van Beethovenovi a jeho láske z miestneho kaštieľa, ale aj príbeh „ružovej grófky“ Márie Henriety Chotekovej, ktorá je v mauzóleu pochovaná. V súčasnosti býva mauzóleum sprístupnené len príležitostne.

Mauzóleum si vyžaduje investície

Historický objekt mauzólea si vyžaduje investície, predovšetkým jeho exteriér už poznačil čas a nedostatočná údržba.

„Ak by sme ho získali bezodplatne, určite by sme v rozpočte našli peniaze na to, aby mauzóleum zostalo v dobrom stave aj pre ďalšie generácie,“ dodal starosta Dekan.

Interiér kaplnky obnovili dobrovoľníci z dediny, vďaka ním je vo výbornom stave. Zaujímavý objekt sa stal viackrát aj terčom vandalov, ktorí z neho ukradli plechové prvky, obec by bola schopná zabezpečiť ho kamerami.

Pochovaní sú v ňom šiesti členovia rodu

V mauzóleu je pochovaných šesť príslušníkov rodu Chotekovcov. Rudolf Chotek dal doň po dokončení preniesť telesné pozostatky svojej dcéry Anny aj manželky Márie, v roku 1903 tam pochovali aj jeho.

Neskôr, už do podzemnej časti, pochovali aj jeho ďalšie deti Rudolfa Choteka II., Gabrielu Schönbornovú a v roku 1946 aj Máriu Henrietu Chotekovú, ktorá sa preslávila ako pestovateľka ruží.



Mauzóleum je budova, ktorá slúži na umiestnenie telesných pozostatkov významných osobností.

