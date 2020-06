Vladimír Glonek sa pri trénovaní mužov našiel

Dôležitá je pre neho vôľa a charakter hráčov. V klube majú svoju vlastnú filozofiu.

10. jún 2020 o 15:59 Martina Radošovská

MALŽENICE. Keďže sa nám sezóna vo futbalových súťažiach skončila predčasne, využijeme priestor na novú rubriku „SPOZNAJ SVOJHO TRÉNERA“, kde si postupne predstavíme viacero úspešných trénerov naprieč všetkými súťažami.

Tentokrát sme nahliadli do treťoligových Malženíc, kde sme sa porozprávali s Vladimírom Glonekom, ktorý pri mužstve pôsobí už niekoľko sezón.

Zastavilo ho zranenie

Prečítajte si tiež: Peter Sládeček: Mal som šťastie na dobré kolektívy Čítajte

Vladimír Glonek je odchovancom klubu OFK Majcichov, kde hrával v mládežníckych kategóriách. Ako dorastenec prešiel do klubu Lokomotíva Trnava, následne k mužom do Modranky, odkiaľ sa vrátil nazad do rodného Majcichova. S loptou vyrastal odmalička, pretože pochádza z futbalovej rodiny.

„Otec Vladimír hrával futbal za Spartak Trnava, s ktorým získal jeden majstrovský titul. Bratranec Miloš Glonek bol reprezentantom Slovenska, ktorý pôsobil v Slovane Bratislava, ako aj v zahraničí,“ popísal tréner.

Jeho hráčsku kariéru zastavilo zranenie v mladom veku a preto si k futbalu postupne našiel cestu ako tréner.

„Bolo to pre mňa náročné, mal som len dvadsať rokov a vedel som, že moja hráčska kariéra nebude o vrcholovom, ale amatérskom futbale v dobrom kolektíve. Napriek tomu som veril, že sa to môže dať do poriadku a ešte si futbal na tejto úrovni zahrám. Približne rok som sa pokúšal vrátiť, no keď to začalo byť vylúčené, hľadal som si inú cestu k futbalu,“ pokračoval Glonek.

Od mládeže k mužom

Prečítajte si tiež: TOMÁŠ MIŠA: Mal som šťastie na trénerov aj spoluhráčov Čítajte

Prvú šancu ako tréner dostal v Hrnčiarovciach nad Parnou, kde pôsobil pol roka pri žiackej kategórii. Nasledoval rok pri doraste v Modranke a potom prišla aj prvá skúsenosť v seniorskej kategórii.

„Využil som možnosť robiť asistenta trénera Marekovi Ujlakymu v Šúrovciach, ktoré hrali v tej dobe najvyššiu krajskú súťaž, majstrovstvá regiónu Západ. Po tejto skúsenosti prišla anabáza v mužskom futbale v Majcichove, kde som trénoval dve sezóny. V prvom roku sa nám podarilo mužstvo veľmi dobre skonsolidovať a skončili sme na štvrtom mieste. Druhý rok sme súťaž vyhrali a postúpili do šiestej ligy, čo je najvyššia oblastná súťaž,“ priblížil svoju trénerskú cestu Glonek. Pre Majcichov išlo o veľký úspech, keďže dovtedy klub túto ligu neokúsil a pôsobí v nej až doteraz.

Po Majcichove prišla ponuka na trénerský post v Malženiciach, kde je Vladimír Glonek už šesť rokov.

„Hneď prvú sezónu po mojom príchode sme postúpili do štvrtej ligy, v ktorej sme sa dva roky pohybovali na čelných priečkach. Prvý rok nám vyfúkla postup Beluša a v tabuľke sme skončili druhí, ďalšiu sezónu sme skončili opäť druhí za Borčicami a do tretice sa nám v sezóne 2017/2018 podarilo postúpiť. Posledné dva ročníky pôsobíme v tretej lige Západ,“ popísal tréner.

Napriek tomu, že Vladimír Glonek má skúsenosti aj s trénovaním mládeže, viac mu vyhovuje mužská kategória. „Záleží to od povahy a typológie človeka a mne osobne je bližší mužský futbal, kde sa viem viacej realizovať aj z pohľadu taktiky. Môžem povedať, že som sa pri mužskom futbale našiel.“

Vladimír Glonek aj s rodinou. (zdroj: Martina Radošovská)

Dobre rozbehnutá sezóna

Vladimír Glonek zaspomínal aj na mená, ktoré ho po trénerskej stránke určitým smerom inšpirovali.

„Spomeniem trénera Šima, ktorý je rodákom z Vlčkoviec, takisto aj bývalým hráčom Spartaka Trnava a dlhoročným trénerom. Niektoré jeho myšlienky ma inšpirovali