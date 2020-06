Park Janka Kráľa v Trnave už nemá byť chráneným obecným územím

Staničný park chcú zrevitalizovať.

8. jún 2020 o 16:36 SITA

TRNAVA. Park Janka Kráľa v Trnave má prísť o štatút chráneného obecného územia, ktorý získal v roku 2014 ako prvý na Slovensku. V parku nemôžu pribúdať nové stavby, cestičky, chodníky, okrem toho v ňom platia aj ďalšie obmedzenia, ako napríklad zákaz nocovania.

Na podporu rekreačných aktivít

Terajšie vedenie mesta navrhuje takúto prísnu ochranu tohto územia zrušiť. Argumentuje nesúladom s vlani prijatým nariadením o územnom pláne mesta, ktorý umožňuje v parkoch výstavbu budov pre návštevnícke alebo doplnkové služby „na podporu rekreačných aktivít“.

Nesúlad potvrdzuje aj mestský poslanec Matej Lančarič, ktorý pred šiestimi rokmi inicioval vyhlásenia parku za chránené obecné územie a so zrušením tohto štatútu zásadne nesúhlasí.

„Mestské zastupiteľstvo fakticky zrušilo chránené obecné územie Park Janka Kráľa už v decembri minulého roku, keď poslanci napriek mojim námietkam povolili v parkoch stavať stavby pre občiansku vybavenosť do výmery 100 metrov štvorcových,“ povedal Lančarič.

„Čím viac nezmyselných chodníčkov a stavieb sa pod zámienkou rekonštrukcie Parku Janka Kráľa postaví, tým viac na tom stavebná firma zarobí,“ dodal.

Organizujú petíciu

V Trnave sa v súvislosti s návrhom vedenia mesta hovorí o organizovaní protestnej petície. Za zrušenie všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení parku za chránené obecné územie by museli hlasovať tri pätiny poslancov.

Mesto Trnava už niekoľko rokov pripravuje komplexnú rekonštrukciu historického parku. Vybraný je už aj víťazný krajinársko-architektonický návrh, ktorý ráta v parku napríklad s umiestnením dvoch nových kaviarní, pričom každá by mala mať 80 metrov štvorcových.

Návrh ráta aj s posunutím chodníkov, ale aj s výrubom stromov, výsadbou nových stromov a celkovou modernizáciou územia.

Najstaršia aleja v meste

Park Janka Kráľa je cenný ako historicky pôvodná plocha s bohatým zastúpením vysokých stromov. Založený bol ešte v 19. storočí, jeho úlohou bolo oddeliť železničnú stanicu od mestskej štvrte "Špíglsál".

Nachádzajú sa tu jedny z najstarších stromov a pravdepodobne aj najstaršia aleja v meste. Celková rozloha územia parku je približne 8,5 hektára.



Ak by návrh o zrušení chráneného obecného územia v prípade Parku Janka Kráľa v Trnave v mestskom zastupiteľstve prešiel, platili by v ňom štandardné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny a všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava o verejnej zeleni.



Mestá a obce získali kompetenciu vyhlasovať všeobecne záväzným nariadením vzácne lokality s rozlohou do sto hektárov za chránené obecné územie 1. januára 2014 po zmene zákona o ochrane prírody a krajiny.