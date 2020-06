Školy v Hlohovci sa pripravujú na letnú prevádzku

Mesto preveruje záujem rodičov o letné školy a škôlky.

8. jún 2020 o 18:29 TASR

HLOHOVEC. Obor školstva na Mestskom úrade v Hlohovci aktuálne preveruje záujem rodičov o umiestnenie detí v materských školách počas letných prázdnin.

Zisťujú záujem

Otvorená by mala byť každá škôlka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Základné školy rovnako zisťujú záujem rodičov o letnú prevádzku, pričom k dispozícii by mali byť školské kluby detí vo forme denných táborov.

Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová po dnešnom (8. 6.) zasadnutí mestského krízového štábu.

Pri pobyte v družinách plánujú školy zabezpečiť aj stravovanie detí v školských jedálňach. "Otvorenie Centra voľného času Dúha je stále nejasné. Čakáme na usmernenie z Úradu verejného zdravotníctva. Centrum Dúha v Hlohovci je však už teraz na leto pripravené aj s ponukou siedmich denných prímestských a jedného pobytového tábora," dodala hovorkyňa.

V priebehu júna plánuje mesto Hlohovec v plnom rozsahu otvoriť klientske centrum aj mestský úrad, najskôr však potrebuje zabezpečiť všetky podmienky otvorenia tak, aby boli zamestnanci aj klienti úradu stále chránení pred možnou nákazou.

Povolili návštevy

Uvoľnené opatrenia pre domovy sociálnych služieb umožnili v hlohovskej Harmonii osobné návštevy klientov.

"Návštevy prebiehajú vo vyhradenom čase denne od 13.00 do 16.30 h, pričom za klientom môžu prísť najviac dvaja návštevníci. Stretnutia by sa mali konať prevažne vonku, ak je horšie počasie, vyhradený je aj priestor v interiéroch oboch zariadení na uliciach Hollého aj Pribinova. Návštevy sú limitované na 20 minút, ak je ich menej, je možné stráviť spolu aj viac času. Deti do 15 rokov majú aj naďalej zakázaný vstup do mestských zariadení sociálnych služieb, ľudia na 65 rokov si majú vstup do zariadenia sami zvážiť," doplnila hovorkyňa.