Trnavský kraj sa už čoskoro dočká vlastného Centra environmentálnej výchovy

Obľúbený trnavský komunitný priestor Baterkáreň sa už onedlho rozšíri o CEV – Centrum environmentálnej výchovy. Na základe podpísaného memoranda o spolupráci so spoločnosťou ewia a. s. bude slúžiť na zážitkové vzdelávanie predškolákov, školákov i stredoškolákov z Trnavského kraja v oblastiach udržateľného životného štýlu, nakladania s odpadom a cirkulárnej ekonomiky.

9. jún 2020 o 0:00 Redakcia

Centrum environmentálnej výchovy bude slúžiť vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti ekologického spracovania odpad. (Zdroj: ewia, a.s.)

TRNAVA. K podpisu memoranda o spolupráci na pripravovanom Centre environmentálnej výchovy (CEV) v Trnavskom kraji došlo symbolicky na Svetový deň životného prostredia (piatok 5. 6. 2020) v Košiciach.

Obsahom memoranda je dohoda o spolupráci na vedení a koordinovaní aktivít CEV skúseným tímom zakladateliek komunitného priestoru Baterkáreň v Trnave.

Centrum cirkulárnej ekonomiky v regióne Trnava

Ewia prichádza do regiónu s projektom Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktoré je výsledkom niekoľkoročnej práce tímu špecialistov zo Slovenska, z Fínska a z Nemecka. Prevádzka bude fungovať na princípe cirkulárnej ekonomiky, tzn., že všetok odpad sa v ňom zužitkuje. Veľká časť prijatého odpadu sa v CCE vráti späť do výrobného procesu v podobe druhotných surovín a primárne tak nahradí zdroje v oceliarenskom, sklárskom, papierenskom, potravinárskom a v stavebnom priemysle.

Zo zvyšku odpadu sa pri dodržaní prísnych ekologických noriem vyrobí teplo a energia v zariadení ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu). Súčasťou CCE bude aj tzv. Cirkulárne laboratórium, v ktorom odborníci na oblasť cirkulárnej ekonomiky a vysokoškolskí študenti technických smerov nájdu priestor na svoje výskumné aktivity.

Súčasťou CCE bude aj Centrum environmentálnej výchovy slúžiace vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti ekologického spracovania odpadu. (zdroj: ewia)

Jednou z najdôležitejších aktivít CCE bude aj spomínané Centrum environmentálnej výchovy. Vzhľadom na to, že CCE bude uvedené do prevádzky najskôr v roku 2026, rozhodla sa spoločnosť ewia a. s. realizovať ekologické vzdelávanie detí čo najskôr.

V záujme zelenšej budúcnosti

Aj preto prišlo k dohode s Baterkárňou, pre ktorú sú témy ekologického nakladania s odpadmi a cirkulárnej ekonomiky prirodzené. Marián Christenko, generálny riaditeľ ewia a. s.: „Napriek tomu, že naše CCE bude uvedené do prevádzky až v roku 2026, environmentálne vzdelávanie detí neznesie odklad. Dôsledky zanedbanej osvety v tomto smere vidíme všade okolo seba. Aj preto som veľmi rád, že k podpisu memoranda o spolupráci medzi ewia a.s. a Baterkárňou prichádza práve dnes – na Svetový deň životného prostredia. Je skvelé, že sme pre tento projekt našli v Trnave zodpovedného a motivovaného partnera, ktorý rovnako ako my zdieľa hodnoty a princípy ochrany životného prostredia. Som si istý, že priestor, ktorý spolu vytvoríme, znásobí potenciál Baterkárne a bude zdrojom pozitívnej energie pre zlepšenie situácie pri nakladaní s odpadmi v trnavskom regióne.“

Memorandum o spolupráci podpísal Marián Christenko, generálny riaditeľ ewia a.s. a zakladateľky trnavskej Baterkárne - na fotke Jana Reháková. (zdroj: ewia a.s.)

Baterkáreň je unikátny komplexný komunitný priestor predstavujúci a uplatňujúci koncept cirkulárnej ekonomiky v praxi. Zakladateľky Jana Reháková a Simona Hlaváčová sa venujú organizácii kurzov, prednášok, webinárov, swapov a podporných skupín so snahou o udržateľný životný štýl v meste Trnava. Dlhodobým cieľom Baterkárne je rozširovanie vzniknutej komunity ľudí so záujmom o udržateľnejší spôsob života a podpora združení a organizácií uplatňujúcich princípy cirkulárnej ekonomiky.

Zakladateľky Baterkárne vnímajú založenie CEV ako príležitosť postupne vychovať nastávajúcu generáciu detí v proenvironmentálnom duchu: „Vzdelávanie pre nás vždy bolo jednou z hlavných priorít. Považujeme za dôležité, aby sa povedomie o envirotémach začalo budovať už od útleho veku. V Trnavskom kraji nám dlhodobo chýbal priestor, v ktorom by sa deti v environmentálnej oblasti vzdelávali, a preto sa veľmi tešíme, že sa podieľame na jeho vytvorení. “

Čo kraju prinesie vlastné CEV?

Úlohou Centra environmentálnej výchovy (CEV) je šírenie osvety o témach zodpovedného správania sa k životnému prostrediu. Cieľom je vzdelávanie žiakov materských, základných a stredných škôl, ale aj širokej verejnosti v oblasti predchádzania vzniku a hromadenia nadmerného množstva odpadu a šírenie osvety o správnom spôsobe jeho triedenia a spracovania s dôrazom na následné materiálové a energetické zhodnotenie odpadu. CEV bude schopné profesionálne a plnohodnotne nahradiť environmentálnu výchovu v školách, ktorá je podľa výskumu realizovaného Združením Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií, hodnotená ako nedostačujúca.