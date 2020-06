Trnava chystá regulovanie hazardných hier v meste

Po novom by herne nemali byť bližšie ako 200 metrov od škôl, školských zariadení a internátov,

7. jún 2020 o 10:48 SITA

TRNAVA. Novým všeobecne záväzným nariadením chce mesto sprísniť podmienky umiestňovania herní na svojom území, zakázať hazardné hry počas vybraných dní a zaviesť posúdenie verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier v kasínach.

Samosprávam túto možnosť dáva zákon, ktorý bol prijatý minulý rok. Na kompetenciu obmedziť hazardné hry upozornil mestský poslanec Rastislav Mráz, ktorý aj pripravil návrh nového nariadenia.



Po novom by herne nemali byť bližšie ako 200 metrov od škôl, školských zariadení a internátov, tiež od zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a zariadení pre liečbu závislostí.

Herne by nemali byť bližšie ako 200 metrov od seba. Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o hazardných hrách na území mesta Trnava ráta aj so zákazom prevádzkovania hazardných hier vždy 1. januára, ďalej počas Veľkej noci a v období od 24. do 31. decembra.

Návrh nariadenia môže pripomienkovať verejnosť, na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trnave sa dostane koncom júna. O prijatí nariadenia musí rozhodnúť trojpätinová väčšina prítomných poslancov.



„Záujmom mesta Trnava je vytvárať optimálne podmienky pre spokojný život svojich občanov, čo znamená aj potrebu regulovať sociálno-patologické javy, a to predovšetkým s ohľadom na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Účasť obyvateľov na hazardných hrách je možné bezpochyby označiť ako činnosť, ktorá ohrozuje sociálne postavenie obyvateľov mesta Trnava, a preto mesto využíva svoju zákonnú možnosť a navrhuje prijatie tohto všeobecného záväzného nariadenia,“ uvádza dôvodová správa k návrhu.