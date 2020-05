Peter Sládeček: Mal som šťastie na dobré kolektívy

Hráčsku futbalovú kariéru plánuje ukončiť v Bielom Kostole.

28. máj 2020 o 16:25 Martina Radošovská

TRNAVA. Keďže sa nám futbalová sezóna v amatérskych súťažiach skončila predčasne, využijeme priestor na novú rubriku „SPOZNAJ SVOJHO TRÉNERA“, kde si postupne predstavíme trénerov naprieč všetkými súťažami a dozvieme sa o nich niečo viac.

Ako prvého sme oslovili Petra Sládečka, ktorý už niekoľko sezón pôsobí ako hrajúci tréner v Bielom Kostole. Ten sa v aktuálnom ročníku predstavil ako nováčik 6. ligy MEVA SPORT.

Obrana ho nelákala

Futbalové začiatky Petra Sládečka sú späté s najväčším trnavským klubom. „Keď som mal desať rokov, išiel som na výber do Spartaka. Boli tam tréneri ako pán Císar či Pavol Krchnák, ktorý ma nasledujúce štyri roky viedol v žiackych kategóriách.“

Ako dodáva tréner Bieleho Kostola, odmalička bol k futbalu vedený vďaka otcovi. „Od troch rokov som s ním chodieval na futbal do Trnavy. Aj keď sme v rodine nemali nejakého futbalistu, k tomuto športu som mal blízko. Otec mi rozprával o Trnave, o ére Jozefa Adamca, ale aj iných úspešných futbalistoch. Konkrétny vzor som v tej dobe nemal, ale páčilo sa mi, ako rozprával o Spartaku, keď boli majstri a aké úspechy sa v klube dosiahli,“ pokračoval Sládeček.

V mládežníckych kategóriách hrával hlavne na poste stredového záložníka. „Postupne ma to ťahalo viac do útoku. Hrával som aj na kraji zálohy, ale väčšinu futbalovej kariéry som hrával buď v zálohe, alebo v útoku, do obrany ma to nelákalo.“

V Spartaku prešiel Peter Sládeček cez mládežnícke kategórie až po mužov, odohral niekoľko zápasov za B-mužstvo a bol v príprave s A-mužstvom, kde si pripísal aj ligový štart. „V roku 2001 vypadla Trnava z ligy a tak som odišiel do Nededu, kde som hral dva roky tretiu ligu. Odtiaľ som išiel do Rakúska, kde som pôsobil sedem alebo osem sezón a po návrate na Slovensko som chvíľu hrával v Križovanoch, sezónu v Hornej Krupej, kde sme postúpili, no potom ma zlákali kamaráti do Zvončína a teraz som v Bielom Kostole,“ popísal svoju futbalovú cestu.

Od hrania k trénovaniu

Sládeček začal zbierať svoje prvé trénerské skúsenosti pri mládeži. „Desať rokov dozadu ma oslovil môj bývalý mládežnícky tréner Pavol Krchnák, že potrebuje asistenta k mladším žiakom v Trnave a či mu nepomôžem. On ma k trénovaniu doviedol, pri žiakoch ma to chytilo a postupne som trénoval dorastencov, ale aj menších chlapcov, napríklad prípravku v Spartaku. Naberal som skúsenosti aj pri futsale a teraz trénujem mužov v Bielom Kostole. Práca pri futbale ma baví a čím je človek starší, tak k trénovaniu viacej inklinuje,“ popísal svoje začiatky Sládeček.

V Bielom Kostole ide o jeho prvú skúsenosť pri se-niorskom futbale. Do klubu pôvodne prišiel ako hráč. Z klubu som bol najskôr oslovený, či by som mužstvu nepomohol ako hráč, nakoniec sa to zvrtlo a o týždeň neskôr mi zavolali, či by som tím neprevzal ako hrajúci tréner. Odvtedy tu pôsobím už štvrtú sezónu,“ pokračoval 38-ročný futbalista.

Pri otázke, či sa mu lepšie trénovali mládežníci alebo muži odpovedá, že nerobí rozdiely.

„V Bielom Kostole som medzi chalanmi, rešpektuj, čo poviem, ale neberiem to tak, že by som bol nejaký vážený pán tréner. Bavila ma aj práca s mladými hráčmi, bola to príjemná robota už od mojej prvej skúsenosti so žiakmi, pretože mali radi futbal. Teraz sú to dospelí chlapi, ktorí hrávajú futbal, no mrzí ma, že iba jeden z nich sa presadil viac. Ostatní, aj keď boli talentovaní, nedostali príležitosť. Nerobím však veľký rozdiel, či trénujem mužov alebo mládež, oboje ma baví rovnako.“

Náročná úloha hrajúceho trénera

Ako už bolo spomenuté, Peter Sládeček mal v Bielom Kostole možnosť vyskúšať si úlohu hrajúceho trénera, ktorá nie je vôbec jednoduchá.

„Určite mi dá za pravdu každý, kto niekedy koučoval mužstvo z hracej plochy. Radšej si ho odkoučujem z lavičky, odkiaľ je lepší pohľad na celý zápas. Prvé tri sezóny som hrával pravidelne, po postupe do šiestej ligy som odohral už len pár zápasov. Nehrniem sa na ihrisko, pretože sú tu mladší hráči, ktorí majú chuť hrať a radšej dám priestor im. Keď je nás však málo, nemám problém vybehnúť na hraciu plochu,“ vysvetlil Sládeček.

Trénovaniu by sa rád venoval aj naďalej, ale všetko bude závisieť od okolností. „Mám päťročného syna a keď počúvam kamarátov, ktorých deti hrajú futbal, a trikrát alebo štyrikrát do týždňa s nimi absolvujú tréning plus nejaký zápas alebo turnaj cez víkend, neviem si predstaviť, ako by som skĺbil trénovanie a venoval sa aj jemu, ak ho futbal chytí. Do lopty kope každý deň, tak uvidíme, čo bude v budúcnosti. Ak by som to dokázal skombinovať, rád by som zostal pri trénovaní, ak nie, určite uprednostním syna,“ vysvetlil tréner Bieleho Kostola.

Postup po sedemnástich rokoch

Aj keď je dnes Biely Kostol súčasťou najvyššej oblastnej ligy, boj o postup zvádzalo mužstvo tri sezóny. Snažil sa Peter Sládeček v tomto období hráčov motivovať?

„Vždy nám to o kúsok ušlo, až na tretíkrát sa nám cieľ podarilo splniť a užili sme si postup. Je známe, že Biely Kostol minulú sezónu po 17 rokoch postúpil, takže káder nebolo potrebné veľmi motivovať, pretože každý chcel vyhrať. Teraz sme pôsobili prvú sezónu v šiestej lige a osobne si myslím, že máme dosť kvalitný káder na túto súťaž, kde si to užívame. Z prehier si príliš veľkú hlavu nerobíme. Stane sa, že prehráme, niečo sa nám nepodarí, alebo náš herný prejav nie je v zápase dobrý, ale napriek tomu nám tabuľka ukazuje, že sme sa ako nováčik dobre uchytili. Šieste miesto je slušné,“ zhodnotil Sládeček.

Sezónu však prekazila šíriaca sa pandémia koronavírusu, pre ktorý sa predčasne ukončili všetky regionálne aj oblastné súťaže. „Tomuto športu sa venujem 28 rokov, a verím tomu, že každému, kto má rád futbal a hrá ho odmalička, teraz chýba. Na druhej strane, rodiny sú zas vďačnejšie, že sme viac doma ako na ihrisku. Verím však, že onedlho sa pomaly začneme vracať do tréningového procesu aspoň po skupinách,“ ponúkol svoj pohľad na situáciu Sládeček, ktorý obdobie koronavírusu trávil s rodinou na Jahodníku, kde má chatu.

Futbalovú kariéru ukončí v Bielom Kostole

Peter Sládeček si prešiel viacerými klubmi a okrem Spartaka Trnava, ktorý je jeho srdcovou záležitosťou, bol všade ako doma. „Mal som šťastie na dobré partie v kabíne. Či to bol Neded, kde som pôsobil ešte ako dvadsaťročný a doteraz tam mám dobrých kamarátov, či to boli Križovany, Horná Krupá alebo Zvončín, nikde som s nikým nemal žiadny problém a v kluboch som sa cítil dobre, tak ako aj dnes v Bielom Kostole.“

Práve v poslednom menovanom klube plánuje ukončiť aktívnu hráčsku kariéru. „V Bielom Kostole som mal odmalička kamarátov, z bytu to mám na štadión kúsok a premýšľal som nad tým, že by som futbalovú kariéru ukončil práve tu. Že to bude ako hrajúci tréner, som ani nedúfal.

Chalanom som sa za túto príležitosť poďakoval, pretože som veľmi rád, že môžem skončiť v tomto klube. Či to bude trvať ešte rok, dva, tri, uvidíme, v každom prípade odtiaľto už nepôjdem hrať nikam,“ vysvetlil rodák z Trnavy.

Sám seba Peter Sládeček za príliš ambiciózneho trénera nepovažuje, ale Biely Kostol pravdepodobne nebude jeho poslednou trénerskou štáciou.

„Určite nechcem trénovať vyššie ligy, ale skôr takýto rekreačný futbal, ktorý mi vyhovuje aj časovo popri práci.

Nemám ambície byť veľkým trénerom, keď však odo mňa budú chcieť pomôcť niekde v amatérskom futbale, nebudem sa tomu brániť,“ uzavrel Sládeček.