Online diskusia so županom Jozefom Viskupičom

28. máj 2020 o 13:16 Karin Talajková

TRNAVA. O 13.30 sa začína diskusia šéfredaktora týždenníka MY Trnavské noviny s predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefom Viskupičom.

Najdôležitejšie informácie a vyjadrenia prinášame minútu po minúte.

14.50 - Diskusia skončila. Ďakujeme za pozornosť.

14.48 - Župan vidí priestor na zlepšenie. "Vedeli by sme sa zlepšiť v otázkach pružnejšej komunikácie. Chcel by som zverejňovať zápisnice komisií. Mohli by sme robiť online zastupiteľstvá aj do budúcnosti. Aj to sú transparentné kroky," uviedol.

14.45 - "V kategórií Predaj rebríčku Transparency International bol ďalší problém. Nepredávali sme žiadny majetok. Vytvorili sme Artu v Piešťanoch a niekoľko ďalších projektov. No v čase, keď to hodnotili, nepredali sme nič. I tak sme boli jedným z troch skokanov, z troch krajov, ktoré postúpili najvyššie," povedal župan.

14.41 - Poslednou oblasťou diskusie je transparentnosť kraja. TTSK v hodnotení Transparency International poskočilo o niekoľko priečok oproti minulým rokom. "Bol som dosť zarazený z metodiky rebríčku. Strhli nám body za to, že netransparentne vydávame noviny - lenže my žiadne nevydávame," povedal Viskupič.

14.35 - Na piešťanskom letisko sa organizuje aj festival Grape. "Dáta hovoria o tom že veľké masové akcie na tento rok nebudú možné. Je pravdepodobné, že budú povolené len podujatia s maximálne tisíc návštevníkmi. Pohoda sa musela nejako zariadiť, možno to čaká aj Grape. Asi však v bežnom móde jeho organizácia tento rok nebude možná. Osobne sa však s organizátormi stretnem," povedal Viskupič.

14.33 - Piešťanské letisko neslúži len na chartrové lety. "Tento rok mohlo do regiónu priletieť päť až desaťtisíc turistov. Koronakríza to však zmenila. Plán sa možno podarí naplniť budúci rok."

14.32 - Piešťanské letisko minulý rok rozbehlo chartrové lety. Je niečo také možné aj tento rok? "Sme dosť závislí od toho čo rozhodnú na Ústrednom krízovom štábe. Počítame s tým, že ak príde v júli k uvoľneniu opatrení, chartrové lety budú realizované," povedal Viskupič.

14.28 - Kedy môžeme počítať s reformou samospráv? "Budeme tlačiť na to, aby sme z tohoto nemali školenia a kongresy. Zaujíma nás legislatívny proces, kde dáta, ktoré vieme dať na stôl aby sa dostali rýchlo do parlamentu. Nehovoríme že sa to dá urobiť zo dňa na deň, ale v horizonte jedného až jeden a pol roka."

14.25 -Diskusia sa vrátila k reforme samospráv. "Zo štátu nemáme kompetencie, ale povinnosti. Máme povinnosti, nemáme však nástroje," povedal župan. "Ak klesajú príjmy obyvateľstva tak treba použiť verejné zdroje na to, aby sa kompenzoval tento nedobrý stav. Vtedy klesajú aj dane, a tým pádom aj príjmy samospráv. Toto treba vyriešiť. Sme jedna z najhorších krajín vo financovaní samospráv štátom," dodal. "Po dvadsiatich rokoch prišiel čas na to, aby sa štát nepozeral na samosprávy ako na neposlušné dieťa. Sme bližšie ľuďom, vedeli by sme im pomôcť, len potrebujeme na to nástroje a financie," povedal župan.

14.20 - "Európska Únia sľúbila 750 miliardový balík, ktorý by mal pomôcť v boji proti dôsledkom ekonomických dopadov vírusu. S týmto balíkom sa dá rátať. Musíme sa dobre zhostiť úlohy použiť tento balík zmysluplne," uviedol Jozef Viskupič.

14.17 - Kde sa bude škrtať kvôli výpadkom v príjmoch a stratách spôsobených koronakrízou? "Čakáme na jún, kedy príde odpoveď od Ministerstva financií. Čo sa týka eurofondov - mali sme doteraz zlý systém. V ostatnom období bol ohlásený veľký záchranný balík," uviedol župan.

14.12 - "S výpadkami počítame aj v príjmoch kraja. Nájmy, Divadlo Jána Palárika, cestovné, to sú oblasti, kde kraj príde o najväčšie príjmy," informoval Viskupič.

14.10 - Ekonomické dopady koronakrízy budú možno horšie ako výpadky počas hospodárskej krízy. "Ekonómovia nevedia, ako to presne bude vyzerať, nevedia sa zhodnúť. 127 milión až 7 miliónov sú možné odhady o výpadkoch z príjmov regíonu," povedal župan.

14.05 - "Na druhú vlnu pandémie sme pripravený. Nakupujeme ochranné pomôcky," povedal Jozef Viskupič. Župan s chce zaslúžiť za centralizáciu skladovania ochranných pomôcok, malo by to ušetriť peniaze. "Rozvinuli sme už distribučnú sieť," uviedol. Župan sa pochvalne vyjadril na adresu iniciatívy Pomôž nemocnici.

14.00 - "Veľkým negatívom koronakrízy sú výpadky verejných financií. Budeme musieť škrtnúť financovanie niektorých projektov, budeme sa však snažiť, aby sa to udialo v čo najmenšej miere." Župan chce do budúcna dopĺňať sklady ochranných zdravotníckych pomôcok. Rokovania s výrobným a univerzitným sektorom v tejto veci už prebehli.

13.57 - Za jedno z pozitív koronakrízy považuje župan zlepšenie medzi zložkami verejnej správy a občanmi. Oceňuje účasť dobrovoľníkov v repatriačných centrách.

13.55 - Odborníci očakávajú, že počas jesene príde druhá vlna koronavírusu. "Ja to vidím tak, že prvá vlna je za nami. Do budúcnosti musíme život, ktorý sme zažili počas krízy pretaviť do systémových riešení. Nie je vhodná doma diskutovať o druhej vlne. Pozitívne musíme brať fakt, že sme zistili, že ľudia v našom kraji vedia zareagovať zodpovedne," uviedol župan.

13.50 - Župa počas koronakrízy musela často suplovať v rozhodnutiach štát. "Som dlhodobý kritik nedokončenia reformy regionálnej štátnej správy. Musí prebehnúť dokončenie decentralizácie," uviedol Viskupič.

13.48 - "Mali sme šťastie. Samospráva bola svojim spôsobom pripravená. Svojimi opatreniami bola na tepe doby a o tom svedčia aj čísla o množstve nakazených. Samospráva v tom mala nezanedbateľnú účasť," povedal župan.

13.46 - TTSK počas koronakrízy zasahoval aj nad rámec svojich komepetencií. "Na území Trnavského kraja sme zabezpečili všetky ambulancie ochrannými prostriedkami. TTSK svojpomocne nakupovala aj ochranné prostriedky a to aj z našich obmedzených prostriedkov. Musím konštatovať, že štát nebol pripravený a my sme museli reagovať improvizáciou. Reagovali sme doslova z hodiny na hodinu," povedal Viskupič.

13.45 - "Ako jediný kraj sme zaviedli psychologickú podporu. Využili ju desiatky ľudí, dokonca aj v repatriačných centrách," informoval Jozef Viskupič.

13.40 - Jozef Viskupič si cení najmä koordinačnú činnosť župy. "Iniciovali sme výstavbu stanov v piatich krajských nemocniciach a koordinovali sme činnosť medzi jednotlivými organizačnými zložkami. Rovnako to bolo so zatváraním škôl a obmedzovaní verejnej dopravy," uviedol župan.

13.35 - Diskusia začína sumarizáciou situácie po vrchole pandémie v kraji. "Samospráva sa zachovala pružne a efektívne. Zvládli sme aj krízové riadenie. Niektoré zložky verejnej správy však v zvládnutí situácie okolo koronavírusu zlyhávali a zlyhávajú dodnes," uviedol župan.

13.30 - Začiatok diskusie.