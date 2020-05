Tradičný Michalský jarmok v Hlohovci tento rok nebude

Rovnaký osud zrejme čaká aj Trnavský jarmok. Dôvodom sú predpokladané obmedzenia počtu účastníkov.

28. máj 2020 o 12:31 SITA

HLOHOVEC. Tradičný Michalský jarmok v Hlohovci v tomto roku nebude. Mesto Hlohovec prerušilo všetky prípravy na 27. ročník jedného z najväčších podujatí, ktoré sa koná vždy v septembri. Dôvodom sú predpokladané obmedzenia počtu účastníkov v prípade hromadných podujatí na tisíc ľudí.

Príprava od začiatku roka

Prípravný tím sa podľa Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej z Mestského úradu v Hlohovci prípravou Michalského jarmoku zaoberal od začiatku roku, zhromažďoval prihlášky od predajcov a rysoval sa už aj kultúrny program.

Na zasadnutí krízového štábu prijali zástupcovia mesta definitívne rozhodnutie o zrušení tohtoročného jarmoku.



„Rozsah a charakter takéhoto podujatia, ktoré ročne navštevujú tisícky ľudí, si vyžaduje dlhodobú, niekoľkomesačnú prípravu a neumožňuje nám vyčkávať ďalšie týždne. Aj preto sme sa rozhodli reagovať na zverejnené informácie a jarmok tento rok neorganizovať. Záleží nám na tom, aby všetci, ktorých sa konanie jarmoku týka, neboli naďalej v neistote. Mrzí nás to,“ povedal prednosta Mestského úradu v Hlohovci Tomáš Borovský.

Prvoradá bezpečnosť

Prvoradá je podľa neho bezpečnosť a ochrana zdravia Hlohovčanov aj návštevníkov mesta, preto padlo rozhodnutie o zodpovednom prístupe.



Z rovnakých dôvodov je ohrozený aj tradičný jarmok v Trnave, ktorý patrí k najstarším a najväčším jarmokom na Slovensku. Tiež sa koná vždy v septembri, primátor Peter Bročka pripúšťa, že v tomto roku nebude.

„Pokiaľ má platiť to, čo povedal premiér, že akcie iba do tisíc ľudí, aj to s ďalšími opatreniami, tak to nevidím reálne. Zatiaľ sa tvárime, že sme schopní jarmok urobiť, ale neverím tomu, že nám to štát dovolí,“ povedal Bročka v diskusii na sociálnej sieti.

Zrušenie jarmoku v Trnave by malo aj finančný dopad, toto najväčšie podujatie prináša do rozpočtu mesta každý rok zisk v objeme od 50- do 90-tisíc eur.