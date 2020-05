Cirkulárnu ekonomiku využívali aj naši predkovia. Teraz sme na rade my

Opätovné využívanie materiálov a energií pomáha životnému prostrediu.

1. máj 2020 o 8:45

TRNAVA. Cirkulárna ekonomika na veľa ľudí pôsobí ako nový pojem, no vo svojej podstate nejde o nič, s čím by sme nemali bohaté skúsenosti. Neveríte? Spomeňme si na to, ako k veciam pristupovali naši prastarí rodičia. Tí, aj preto, aby v ťažkých časoch ušetrili každú korunu, dokázali všetko využiť opakovane a s rozumom. Aj vďaka tomu vedeli znížiť tvorbu odpadu na minimum.

Všetci si pamätáme, ako staré mamy odkladali použité igelitové vrecúška, do ktorých potom balili desiatu pre svoje vnúčatá, alebo ako mamy používali nádoby od krému na gombíky. Tégliky od jogurtov boli zase „vzácnym úlovkom“ pre každé dieťa, ktoré chodilo na pestovateľské práce a mohlo v nich vypestovať prvé rastlinky. Inými slovami, naše správanie v minulosti bolo oveľa viac chytré (v súčasnom jazyku „smart“). Dnes veci bezmyšlienkovite vyhadzujeme do koša namiesto toho, aby sme im dali šancu na nový život.

Ak sa na cirkulárnu ekonomiku pozrieme zo širšieho hľadiska, ide o model, ktorý hlavne vo vyspelých krajinách Európy získava obrovskú popularitu. A to nielen v domácnostiach, ale aj v hospodárskej oblasti. Sú krajiny ako Holandsko, Rakúsko, Švédsko či Fínsko, kde cirkulárnu ekonomiku naplno uplatňujú aj v priemysle. Vďaka tomu nielenže produkujú menej odpadu, ale dokážu ušetriť obrovské sumy na začiatku výrobného procesu. Teda v momente, keď namiesto nákupu nových surovín pracujú s materiálmi, ktoré už boli vyrobené.

Ako súvisí cirkulárna ekonomika a ZEVO?

Výhody cirkulárnej ekonomiky nespočívajú len v opätovnom použití materiálov, ale aj energie. Aj vo vyspelých európskych krajinách vznikajú Centrá cirkulárnej ekonomiky s integrovanými prevádzkami na energetické zhodnocovanie odpadu. Tie sú známe ako tzv. Waste to Energy Plants, v Čechách a na Slovensku im hovoríme jednoducho ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu). Tieto zariadenia vyrábajú z odpadu, ktorý sa nedá opätovne použiť, pri najprísnejších emisných opatreniach obnoviteľnú elektrickú energiu a teplo. Takto vytvorená energia putuje naspäť do výrobného procesu, aby sa pomocou nej vytvorili nové výrobky. Zároveň prichádza k šetreniu fosílnych palív (napr. plyn, uhlie), ktoré sa nemusia vyťažiť, prepraviť, spracovať a „spáliť“, aby vytvorili rovnakú energiu, no oveľa neekologickejším spôsobom.

Ako vyzerá cesta materiálov a energie v kruhu cirkulárnej ekonomiky (CE)?

Pokiaľ má cirkulárna ekonomika fungovať, musia všetci účastníci cirkulárneho procesu pristupovať k svojej každodennej činnosti mimoriadne zodpovedne.

Aké výhody prináša cirkulárna ekonomika?

Cirkulárna ekonomika (známa aj ako obehové hospodárstvo) na rozdiel od tradičného lineárneho postupu, keď výrobok „kúpime, použijeme a napokon vyhodíme, pracuje s postupom cirkulárnym, teda „kúp – použi – znova použi“. Vďaka tomu prichádza nielen k úspore peňazí a energie, ale aj k úspore obrovskej kapacity prírodných zdrojov, ako je uhlie, ropa, nerastné bohatstvo alebo drevo.

Aj preto sa investovať do prevádzok ZEVO oplatí. Tak ako vo Švédsku, Fínsku či Rakúsku, kde vďaka kombinácii recyklovania a energetického využitia odpadu zredukovali takmer na nulu škodlivé skládkovanie. Na porovnanie: Slovensko disponuje len dvomi zariadeniami ZEVO (v Bratislave a Košiciach) a stále skládkuje asi 60 percent odpadu.

Pomôžme životnému prostrediu

V každom štáte, kde sa venovali výstavbe ZEVO, počet skládok poklesol. To prospieva životnému prostrediu, pretože skládky produkujú skleníkové plyny, najmä veľmi škodlivý metán. Na rozdiel od skládky, kde škodlivé látky voľne unikajú do ovzdušia, majú zariadenia ZEVO najprísnejšie emisné limity a sú nonstop kontrolované štátnymi inšpekčnými orgánmi. Aj vďaka prísnym limitom, vyžadovaným Európskou úniou, zariadenia ZEVO vplývajú na životné prostredie oveľa menej ako bežné teplárne, či elektrárne na uhlie a plyn.

