Pamätníky a pomníkové zostavy od Mohylu

O kamenárstve v Trnave, ktoré netradične vedie žena.

27. máj 2020 o 6:55

TRNAVA. Kamenárstvo Mohyla v Trnave - o jeho príbehu, pôsobení, ponuke produktov a služieb sme sa rozprávali s jeho šéfkou Janou Mohylovou Toronyi.

Žena a kamenárstvo. Nie je to úplne typická kombinácia. Ako ste sa k tejto práci vôbec dostali?

Uvedomujem si, že sa to môže zdať mnohým zvláštne. Ale má to svoje súvislosti.Kamenárstvo Mohylaje rodinná firma, ktorá je na trhu od roku 1990. Vedie ju v Krupine brat môjho otca Ján Mohyla, ktorý získal za svoju kvalitnú a precíznu prácu viacero ocenení a ja svojou činnosťou nadväzujem na mnoho rokov trvajúcu tradíciu kamenárskej výroby . S podnikaním som začala v roku 2006 so svojím manželom a synom a celkom sa mi ako žene darí pokračovať v tomto prevažne mužskom odvetví. Moje dievčenské meno je navyše Mohylová, takže akoby ma to istým spôsobom predurčovalo na túto prácu. Môžem povedať, že moja práca ma napĺňa a snažíme sa pristupovať ku každému jednotlivo, ústretovo, kvalitne vykonávať prácu a dbáme predovšetkým na spokojnosť svojich klientov.

(zdroj: Kamenarstvo Mohyla)

Čo teda vaše kamenárstvo ponúka? Čomu všetkému sa venujete?

Ponúkame samozrejme bežné a typické veci, ktoré zákazník od kamenárstva očakáva. Patria medzi ne pomníky, pomníkové zostavy, pamätníky, sakrálna aj záhradná architektúra, obklady krbov alebo schodov.

S akými materiálmi pracujete?

Naša spoločnosť sa zaoberá spracovaním žulových, mramorových, pieskovcových a iných kamenných materiálov.

Keď by sme prišli k vám do prevádzky, ako tam vyzerá vaša ponuka? Vieme si vybrať napríklad to, aký kameň chceme, farbu, tvar a podobne?

Samozrejme. V našej predajni sa nachádza tridsaťpäť vzoriek kameňa, máme tam katalógy, rôzne doplnky, takže je z čoho si vyberať. Mnohé informácie nájdu naši zákazníci aj na internetovej stránkekamenarstvomohyla-trnava.sk.

(zdroj: Kamenarstvo Mohyla)

Keď si teda u vás vyberieme to, čo potrebujeme, ako dlho trvá, kým nám produkt podľa nášho želania vyrobíte?

Dodanie záleží od náročnosti prevedenia, ale zvyčajne nám výroba a dodávka trvá okolo troch týždňov. Ak ide o niečo komplikovanejšie, pre náročnejších zákazníkov, tak to môže byť aj šesť týždňov. Okrem toho osobne idem s každým klientom na obhliadku hrobového miesta, zameriam, spravím vizualizáciu ako bude pomník vyzerať a cenovú kalkuláciu zákazky.

Predpokladáme, že ponúkate aj doplnkový tovar. Čo teda zákazníci okrem kameňa u vás nájdu alebo môžu objednať?

Prakticky všetko, čo očakávajú. Vázy, svietniky, stolíky, krížiky ale aj doplnky z nerezu. No a tiež výrobu písma na kamene formou pieskovania, pantografom, ručná výrobu okrasných reliéfov a fotografií.

(zdroj: Kamenarstvo Mohyla)

Ľudí často zaujímajú aj rôzne akciové produkty či zľavy. Ponúkate niečo také aj vy?

V zimnom období, teda od novembra do februára ponúkame klientom zľavu 15 až 30 percent. Nemám rada falošné zľavy typu 60 až 70 percent, to je úplne nereálne a zavádzajúce, nedávame letáčiky do svietnikov, nelepíme si svoje vizitky na pomníky, príde mi to ako nevhodná reklama, my k zákazníkom pristupujeme seriózne. No a spomeniem napríklad aj to, že pri kompletnej pomníkovej zostave je písmo a doplnky ako svietnik a váza zdarma.

(zdroj: Kamenarstvo Mohyla)

Kde vás zákazníci nájdu a ako máte otvorené?

Prevádzka sa nachádza na Pekárskej 14 v Trnave vo dvore, otváracie hodiny sú cez týždeň od 9 do 16 hodiny, po telefonickom dohovore s klientom v sobotu aj v nedeľu.

KAMENÁRSTVO MOHYLA

0905 / 439 516, 033 / 55 11 871

kamenarstvomohyla@gmail.com

www.kamenarstvomohyla-trnava.sk

FB: Kamenarstvo Mohyla Krupina