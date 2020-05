Návrat do školy rozdelil rodičov

Učitelia sa zhodli, že aj jeden mesiac v škole má význam.

26. máj 2020 o 15:10 Peter Briška

TRNAVA. Na Deň detí (1. jún) by sa mali otvoriť škôlky a triedy od prvého do piateho ročníka základných škôl, vrátane jedální a družín.

Triedy rozdelia na menšie skupiny do viacerých tried. Starší žiaci zostanú práve preto doma. Potrebný počet tried pre všetkých totiž nemajú. Režim bude v jednotlivých školách a škôlkach individuálny, všetko bude závisieť od technických a personálnych možností každej z nich.

Ak by sa však situácia ohľadne koronavírusu začala zhoršovať, deti by aj napriek „mobilizácii“ do školských lavíc zostali doma aj počas posledného školského mesiaca.

Sú za i proti

Otvorenie škôl a škôlok na jeden mesiac rozdelilo spoločnosť. Sú tu tí, ktorí tvrdia, že to je zbytočné, aby deti nastúpili v júni do školy. „Celý čas sa chránime, nikam nechodíme. Už sme si zvykli aj na online výučbu. Načo posledný mesiac riskovať,“ povedal 35-ročná matka tretiaka. Do školy ho vraj nechystá dať. Až v septembri, keď to bude možné. Ani tých, čo nástup do školy obhajujú, nie je málo.

„Deťom už chýbajú kamaráti, priamy kontakt, školské prostredie. A aj rodičia si na chvíľu vydýchnu,“ povedal Roman, otec dvoch školopovinných detí, obe vraj idú 1. júna do školy. „A úprimne sa na to tešia,“ doplnil.