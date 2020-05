Univerzita spochybnila petíciu za zrušenie štátnic

Na webstránke peticie.com sa objavil text, v ktorom sa píše, že aj vysokoškoláci chcú, aby zrušili štátnice. Podporilo ju už viac ako 10-tisíc internetových užívateľov.

26. máj 2020 o 6:46 Peter Briška

TRNAVA. „Sme končiaci študenti vysokých škôl a cítime krivdu a nespravodlivosť zo strany MŠ voči nám. Chceli by sme, aby sa aj na nás bral ohľad.“

Presne takto začína text internetovej petície, ktorú na webstránke peticie.com podporilo už viac ako 10-tisíc ľudí. A v čom vidia problém? V tom, že rezort školstva zrušil školákom základných škôl hodnotenie, stredoškolákom zasa odpustil maturity a vysokoškolákom nič.

Neotvorili knižnice

Semester im síce predĺžili, posunuli aj dátum odovzdania záverečných prác, to však podľa autorov textu petície nestačí.

„Neotvorili sa nám žiadne knižnice, iba nám poskytli rešeršné služby zdarma, ktoré sme už vyhotovené dávno mali. Ak študenti maturitných ročníkov nemali vhodné podmienky na to, aby odpovedali online formou, prečo sa automaticky predpokladá, že my ich vhodné máme?“ pýtajú sa iniciátori internetovej petície. „Prečo nám nedokážu ohodnotiť bakalárske či diplomové práce bez toho, aby sme ich museli online obhajovať? Nie každý študent VŠ totižto má vybavenie na to, aby bez problémov absolvoval online obhajobu/online štátnu skúšku.“

Pýtali sme sa študentov

Oslovili sme viacerých študentov univerzít v Trnave.