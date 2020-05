Erik Grendel skončil v Spartaku Trnava

Bývalý hráč Slovana Bratislava si získal srdcia trnavských fanúšikov.

25. máj 2020 o 16:59 Martina Radošovská

TRNAVA. Erik Grendel s mužstvom Spartak Trnava v posledných týždňoch netrénoval kvôli zraneniu.

Ako informuje klub, dnes prišiel Grendel po dlhšej dobe opäť na tréning, nie však kvôli príprave, ale rozlúčiť sa so spoluhráčmi.

Grendelovi tento týždeň končí zmluva so Spartakom a klub si následnú opciu na hráča neuplatnil.

„Aktuálna situácia nás prinútila intenzívnejšie sa pozerať do budúcnosti a rozhodli sme sa využiť zvyšok sezóny a ďalšie obdobie na omladenie mužstva. Korektne sme sa dohodli, že v spoločnej spolupráci pokračovať nebudeme a Erik to pochopil.

Aj touto cestou by som mu chcel poďakovať za všetko, čo odviedol v prospech nášho klubu. Je to inteligentný človek, ktorý bol príkladom nielen na ihrisku, ale aj mimo neho.

Prajem mu, nech ho obchádzajú zranenia, aby si predĺžil kariéru čo najdlhšie. V jeho novom pôsobisku mu želám veľa šťastia a úspechov,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ Andrej Kostolanský.

Získal si fanúšikov

Rodák z Handlovej prišiel do Trnavy po majstrovskej sezóne v roku 2018 z poľského Górnika Zabrze.

Stredný záložník si okrem poľského klubu prešiel aj Dubnicou a Slovanom Bratislava a práve ten sa stal v ponímaní viacerých trnavských fanúšikov problematickým.

Spojitosť s najväčším rivalom klubu sa nestretla u viacerých práve s pochopením, no Grendel sa nemienil vzdať. Svojimi presvedčivými výkonmi si postupne začal získavať priazeň trnavského publika.

Na svoj premiérový gól v červeno-čiernom drese nemusel pridlho čakať, zaznamenal ho v druhom predkole Ligy majstrov v zápase s Legiou Varšava.

Grendel síce nezažil so Spartakom zisk ligového titulu, no chuť tohto triumfu mohol ochutnať v drese Slovana Bratislava, kde odohral aj desať zápasov v rámci predkola Ligy majstrov.

„Na Trnavu budem spomínať v tom najlepšom, lebo som tu zažil jednu z najkrajších častí kariéry, keďže sme hneď v tej prvej sezóne postúpili do skupiny Európskej ligy, čo asi nikto nečakal.

Nasledujúca jar vyústila až do víťazstva s Slovenskom pohári a to sú okamihy, na ktoré budem stále spomínať. Na druhej strane ma pribrzdilo zranenie, a keď som sa do toho dostával, tak prišla zasa korona a všetko zmenila.

Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí mi v Spartaku pomáhali, fanúšikom a v neposlednom rade spoluhráčom, bez ktorých by tie úspechy neprišli,“ povedal pre klubový web Erik Grendel.

S kapitánskou páskou

Grendel je rešpektovaným futbalistom a prirodzeným lídrom, čoho dôkazom je aj to, že v Spartaku nosil na rukáve kapitánsku pásku.

„Vždy som ku každému klubu pristupoval s pokorou a vedel som, že prvoradá je pracovitosť. To sú veci, ktoré ľudia ocenia. Nemusí sa vám stále dariť na ihrisku, ale keď fanúšikovia vidia, že tam nechávate srdce, tak vám odpustia aj nejaké tie chyby. A to bol asi aj môj prípad.

Ja im ďakujem za podporu, veľmi mi po celý čas pomáhali. Aj preto sa do Trnavy budem veľmi rád vracať,“ povedal Erik Grendel, ktorý napriek nie príliš dlhému pôsobeniu v Spartaku presvedčil o svojom charaktere a vydobyl si priazeň okolia.

31-ročnému stredopoliarovi nebude chýbať len trnavský štadión, ale aj viacerí spoluhráči, najmä tí slovenskí.

„Už na začiatku sme vytvorili skvelú patriu, rozumel som si najlepšie so slovenskými hráčmi. Po mojom príchode sa ma ujal Boris Godál, ktorý mi pomohol v začiatkoch, s Dobom Rusovom sme to ťahali najdlhšie, ale nechcem ich všetkým menovať, aby som na niekoho nezabudol," dodal.

Erik Grendel odohral za Spartak počas dvoch sezón 52 zápasov, z toho 33 vo Fortuna lige, 13 v európskych pohároch a 6 v Slovnaft cupe. Strelil dovedna 7 gólov – 4 v lige, 2 v predkolách Ligy majstrov a 1 v domácom pohári.