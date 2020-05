Záchranu chceli vybojovať na ihrisku

V Leopoldove sa snažia hráčom vytvoriť čo najlepšie podmienky.

24. máj 2020 o 19:26 Martina Radošovská

LEOPOLDOV. Klub od väznice za sebou nemá najúspešnejšiu sezónu, po jesennej časti sa ocitli na desiatom mieste len so štrnástimi bodmi na konte.

Úvod sezóny bol pre Leopoldovčanov celkom dobrý, no po siedmom kole, kde zvíťazili v susedskom derby nad Červeníkom, prišiel nešťastný domáci zápas s Pavlicami.

V mužstve pravdepodobne prišlo k uspokojeniu sa s výsledkami a do konca jesennej časti sa im podarilo získať už len bod, okrem toho upadla aj tréningová morálka. Chuť si však mužstvo dokázalo napraviť v poslednom jesennom kole v rámci pohárového zápasu opäť s Červeníkom (3:1).

Zmena na trénerskom poste

Počas zimnej prípravy nastala zásadná zmena na trénerskom poste, kde dlhoročného trénera Richarda Slováka vystriedala dvojica skúsených hráčov Stanislav Piovarči a Ľuboš Švestka, ktorí viedli mužstvo už v zimnej príprave. „Po poslednom jesennom zápase sme si s chalanmi sadli a rozoberali, v čom vidia príčiny neúspešnej polsezóny a ako by to malo vyzerať ďalej v zimnej príprave a v jarnej časti,“ popísal situáciu jeden z trénerskej dvojice Stanislav Piovarči.

Do mužstva pribudli traja francúzski hráči Pierr Alexandre Binazet, Alex Yves Jobert a Gullaume de Turch, ktorí sú pracovne na Slovensku. Po zranení sa k mužstvu pripojil aj Ľuboš Švestka a pribudol aj nový hráč Ľuboš Cibrín, ktorý naposledy pôsobil v Dolnom Lopašove. V mužstve čakali aj na uzdravenie Juraja Pobjeckého, ktorý je dnes mužstvu už plne k dispozícii. S futbalom sa rozhodli skončiť Lukáš Tvrdý a Ladislav Svitek.

„Čo sa týka trojice Francúzov, nevedeli sme odhadnúť, akí budú, pretože s nami začali len trénovať, postupne sme sa dohodli na vybavení prestupov. Najstarší z nich Gullaume de Turch dlhšie nehrával a nebol registrovaný vo Francúzsku, zvyšní dvaja sú perspektívnymi hráčmi aj do základnej zostavy. Spoločne s Ľubošom Cibrínom zapadli do mužstva ako po hernej stránke, tak aj do partie,“ zhodnotil zimné posily Piovarči.

Cieľom bola záchrana

Zimnú prípravu Leopoldov prispôsobil cieľu do jarnej časti, ktorým bola záchrana v súťaži. Sezónu však predčasne ukončila pandémia koronavírusu a keďže zväz anuloval všetky výsledky, mužstvo sa otázkou záchrany už nemuselo trápiť.

„Teší nás, že sme sa v súťaži zachránili, ale po kvalitnej zimnej príprave, v ktorej sme odohrali sedem zápasov a absolvovali herné zimné sústredenie v Havlíčkovom Brode, sme chceli našu záchranu dokázať na ihrisku. Počas zimy sa kolektív utužil a tešil sa na majstrovské zápasy, ako aj stretnutia v Bestrent Cupe,“ pokračoval Piovarči.

Postup do semifinále

Ešte pred vypuknutím pandémie sa Leopoldovu podarilo odohrať štvrťfinále spomínanej pohárovej súťaže, v rámci ktorej na domácom štadióne privítali susedné Madunice. Zápas, ktorý sa odohral na ťažkom teréne, sa skončil nerozhodne 1:1 a o víťazovi museli rozhodnúť penalty, v ktorých Madunice ťahali za kratší koniec.

„V zápase sme začali lepšie, keď sme po penalte vyhrávali 1:0, no postupne Madunice vyrovnali hru a povedal by som, že prvý polčas boli aj lepším celkom. Našťastie sa im nepodarilo premeniť ďalšie šance. Druhý polčas sme chceli strhnúť víťazstvo na našu stranu, mali sme viac z hry a vytvorili si niekoľko sľubných šancí, ale nepodarilo sa nám ani jednu premeniť,“ zhodnotil tréner, ktorý dúfa, že Bestrent Cup sa túto sezónu dohrá. Oblastný futbalový zväz Trnava ešte nevyslovil definitívu nad pokračovaním pohárovej súťaže.

Situácia nie je nikde jednoduchá

A ako klub MTK Leopoldov zasiahla koronakríza? „Keď už prerušili súťaž a pandémia sa začala šíriť, predpokladal som, že sezóna sa nedohrá. Všetkých nás to mrzí, ale zdravie je prvoradé. V mužstve sme síce nemali nastavené individuálne tréningy, ale viem, že väčšina hráčov sa snažila udržiavať v kondícii,“ ponúkol svoj pohľad na situáciu Piovarči, ktorý bol v jesennej časti aj kapitánom mužstva.

Či klub zasiahne pandémia aj po finančnej stránke, je zatiaľ otázne. Väčšiu časť rozpočtu tvorí dotácia z mesta, financie si dokážu získať aj prostredníctvom dvoch percent či vstupného na zápasy. „Viem, že situácia nie je jednoduchá nikde, ale dúfam, že nás to nezasiahne vo veľkej miere. Za dva mesiace nútenej prestávky sa nám podarilo niečo ušetriť, či už na platoch trénerov, cestovnom, občerstvení po zápasoch ako aj poplatkoch zväzu,“ pokračoval Piovarči.

Rovnako ako v iných kluboch, aj v Leopoldove sa cez koronaprestávku zamerali na zveľaďovanie futbalového areálu. Dokončilo sa oplotenie hlavného ihriska a pracovalo sa na skvalitnení oboch hracích plôch.

Najbližšie ich čaká kompletná rekonštrukcia tribúny, kde by malo pribudnúť 150 miest na sedenie a okrem toho plánujú aj ďalšie údržbové práce. Projekt rekonštrukcie tribúny budú robiť vďaka dotácii zo Slovenského futbalového zväzu, ako aj Úradu vlády SR.

Skupinové tréningy

S postupným uvoľňovaním opatrení sa mužstvo vracia do tréningového procesu prostredníctvom skupinových tréningov, ktoré prebiehajú podľa nariadených bezpečnostných opatrení.

„V blízkej budúcnosti sa v klube budeme rozprávať s hráčmi o ich plánoch, či chcú v Leopoldove pokračovať, alebo nie. Do jarnej časti sme mali dosť početný káder a dúfame, že väčšina chalanov bude chcieť zotrvať. Snažíme sa im vytvoriť v klube čo najlepšie podmienky,“ dodal Piovarči.

To, či do nového súťažného ročníka povedie mužstvo aj naďalej spomínaná trénerská dvojica, zostáva nateraz otázne.

V klube sa snažia zároveň pracovať aj s mládežou, ktorej rovnako vytvárajú čo najlepšie podmienky. Do novej sezóny plánuje MTK Leopoldov vstúpiť so štyrmi mládežníckymi kategóriami.⋌