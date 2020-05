Mladý talent Patrik Vasiľ trénuje s áčkom

Pod ochranné krídla si ho zobral Dobrivoj Rusov.

24. máj 2020 o 8:59 Martina Radošovská

TRNAVA. Jednu zo skupiniek na tréningoch futbalistov Spartaka Trnava tvoria aj brankári. Je ich až päť a popri skúsených gólmanoch ako je Dobrivoj Rusov a Ľuboš Kamenár, naberajú skúsenosti aj mladíci Dominik Takáč, Dávid Žbodák a Patrik Vasiľ.

Chvíľu si zvykal

Kým 16-ročný Žbodák už trénoval s "áčkom" počas sústredenia v Turecku, pre ešte mladšieho Vasiľa je to prvá skúsenosť so seniormi. "Prístup k tréningom je profesionálnejší. Cítim, že na rozdiel od mládežníckych kategórií je to rýchlejšie a tvrdšie. Takže musím priznať, že mi chvíľku trvalo, kým som si zvykol. Teraz je to už v poriadku,“ povedal pre klubový web Patrik Vasiľ.

Mladý futbalista si pochvaľuje brankársky kolektív, dokonca si ho pod ochranné krídla zobral Dobrivoj Rusov. Občas naňho síce musí poctivo počkať po tréningu, ale to k tomu patrí. „S chalanmi som si sadol, zobrali ma medzi seba a dokonca Dobo Rusov sa o mňa trochu stará a vozí ma na tréningy aj domov.“

Chce študovať na strednej športovej škole

Vasiľ len v decembri oslávil 15. narodeniny a zatiaľ chodí na základnú školu. Ako dodal predĺžené prázdniny v škole mu padli vhod. "V tom nevidím chybu, aspoň sa môžem viac venovať tréningu. Ako deviataci by sme sa už v tomto poslednom ročníku veľa nových vecí neučili. Vyhli sme sa však monitorom, takže mi odpadla starosť s učením," vysvetlil mladý talent.

Napriek korone a obmedzeniam vo vyučovaní prebiehajú po celkom kraji talentové skúšky na stredné školy, rovnako aj na športovej škole Jozefa Herdu v Trnave, kde na konci minulého týždňa absolvoval prijímačky aj Patrik Vasiľ.

Stihol už zaujať aj v United

Od novej sezóny sa Vasiľ vráti do mládežníckych kategórií, no k svojim rovesníkom to už asi nebude. Sám nevie, do ktorej kategórie bude zaradený, ale predpokladá, že do devätnástky. Zároveň verí, že sa časom znova vráti do A-mužstva. „Mojím cieľom je hrať profesionálny futbal na čo najvyššej úrovni. Raz by som si chcel zachytať v jednej z najlepších piatich líg sveta,“ pokračoval Patrik Vasiľ.

Tento sen by sa mu mohol splniť, pretože o talentovaného brankára je záujem už teraz. Začiatkom tohto roka absolvoval krátky tréningový pobyt v slávnom Manchesteri United a zanechal v Anglicku pozitívny dojem.

„Čo sa na to dá povedať? Je to jeden z najprofesionálnejších klubov sveta so všetkým, čo k tomu patrí. Starali sa o nás dokonale a na celý pobyt nemôžem povedať jedno krivé slovo.“