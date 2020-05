Fortuna liga bude pokračovať, odohrá sa však iba päť kôl

Druhá najvyššia súťaž sa dohrávať nebude.

22. máj 2020 o 16:52 SITA

BRATISLAVA. V sobotu 13. júna by sa na Slovensku opäť mala rozbehnúť najvyššia futbalová súťaž. Ako informuje portál sme.sk, také je resumé piatkového Prezídia Únie ligových klubov (ÚLK).

Výsledok zasadnutia je aj to, že druhá najvyššia súťaž sa na Slovensku dohrávať nebude.



"Je našou povinnosťou pokúsiť sa o reštart. Je to korektné voči partnerom, vysielateľom, ale aj ľuďom. Myslím, že keď ľudia uvidia futbal v televízii, budú mať pocit, že sa vraciame do bežných koľají,“ povedal prezident ÚLK Ivan Kozák podľa sme.sk.



Fortuna liga, ktorú ÚLK riadi, nútene pauzuje už viac ako dva mesiace. Zatiaľ posledné súboje vo FL sa hrali v sobotu 7. marca, kedy 22. kolo vyvrcholila základná časť súťaže.

Na programe bolo ešte desať kôl v dvoch nadstavbách - o titul a o udržanie sa. V piatok sa kluby najvyššej domácej futbalovej súťaže dohodli, že sa uskutoční iba päť kôl nadstavby. V pláne je aj dohratie Slovnaft Cup-u.



V skupine o titul je lídrom Slovan Bratislava, ktorý má náskok desiatich bodov pred MŠK Žilina, tretia Dunajská Streda na druhú priečku stráca sedem bodov. Do tejto časti sa prebojovali aj Michalovce, Trnava a Ružomberok. V druhej časti súťaže sa predstavia Trenčín, Zlaté Moravce, Senica, Sereď, Nitra a FK Pohronie.