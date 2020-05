Najväčší záujem o ústnu maturitu majú stredoškoláci v Trnavskom kraji

22. máj 2020 o 8:30 SITA

BRATISLAVA. Tradičnú maturitnú skúšku podstúpi v Trnavskom kraji 231 stredoškolákov.

Spomedzi krajov, ktoré disponujú týmito dátami, ide o najvyšší počet žiakov, ktorí sa rozhodli absolvovať ústnu maturitu. Informácie o záujemcoch všetky odbory školstva okresných úradov okrem Bratislavy a Prešova, tie nimi totiž nedisponujú.

V Trnavskom kraji budú maturovať na 37 školách

Podľa údajov ministerstva školstva by v tradičnej forme malo maturovať 392 stredoškolákov. Ústna časť maturitných skúšok sa bude konať v trojtýždňovom období medzi 25. májom a 13. júnom. V rovnakom termíne bude aj 539 ústnych maturitných skúšok študentov, ktorí si zvolili maturitu z dobrovoľného predmetu.

V Bratislavskom kraji určili školám na maturity tri termíny. Prvý, od 25. do 29. mája, platí pre 26 škôl a 21 gymnázií. Druhý termín od 1. do 5. júna platí pre 26 škôl a 22 gymnázií. Posledný termín maturitných skúšok od 8. do 12. júna platí pre deväť škôl.

„Školám je pridelený maturitný týždeň a konkrétny rozpis skúšok si robí každá škola na základe svojich možností v danom týždni,“ priblížila Gabriela Štroffeková z OŠ OÚ Bratislava. Dodala, že upravené termíny školám oznámili a zaslali elektronickou formou 14. mája. OÚ Bratislava však nemá údaje o počte žiakov, ktorí sa rozhodli absolvovať ústnu maturitnú skúšku.

Eva Huttová z OÚ Trnava ozrejmila, že v ich kraji sa bude z celkového počtu 68 stredných škôl maturovať na 37 školách, a to v týždni od 25. do 29. mája spolu 24 škôl, v týždni od 1. do 5. júna 11 škôl a v týždni od 8. do 12.júna spolu dve školy. V Trnavskom kraji bude celkovo maturovať 231 žiakov.

V Nitre majú záujem o angličtinu

Okresný úrad Nitra zaslal v utorok 19. mája všetkým stredným školám potvrdenú upravenú organizáciu maturitných skúšok. Ako upresnil Marián Moravčík z OÚ Nitra, išlo o stredné školy, na ktorých sa bude konať aj ústna forma internej časti maturitnej skúšky. V danom kraji sa ústne maturity uskutočnia na 44 z 88 stredných škôl.

Termíny majú školy rozpísané od 25. mája do 9. júna. V pondelok 25. mája sa bude maturitná skúška konať na 20 školách. V Nitre si napríklad 159 študentov zvolilo klasickú formu maturity z anglického jazyka v úrovni B2. V Trenčianskom kraji absolvuje klasickú maturitu v termíne od 25. mája do 3. júna 120 žiakov na 25 stredných školách. Gabriela Hrušovská z OÚ Trenčín priblížila, že z daného počtu to bude 15 žiakov na gymnáziách a 105 žiakov na stredných odborných školách.



Vedúca odboru školstva na OÚ Banská Bystrica Oľga Búryová vysvetlila, že v ich kraji sa bude maturitná skúška konať na 13 gymnáziách a 23 stredných odborných školách. Na základe dohody s riaditeľmi stredných škôl určili, že v nasledujúcom týždni od 25. do 28. mája absolvujú skúšku študenti na 28 školách a v termíne od 1. do 3. júna na ôsmich školách. Ďalej prezradila, že nesúhlas so známkou prejavilo spolu 64 žiakov a dobrovoľnú maturitnú skúšku absolvuje 39 žiakov.

V Žilinskom kraji o konanie maturitnej skúšky požiadalo 32 škôl. Maturovať by malo 120 žiakov. Ako uviedla Janka Eldesová z OÚ Žilina, určili tiež termíny konania na návrhy riaditeľov škôl, a to od 25. do 29. mája. Pre júnový termín sa rozhodli tri školy.

Magdaléna Vitkovičová z OÚ Košice priblížila, že termíny maturít určili na základe informácií a údajov o počte žiakov jednotlivých škôl prihlásených na skúšku. Určené termíny sú tak od 25. mája do 9. júna. Ústnu časť maturitných skúšok sa rozhodlo absolvovať 169 žiakov v 35 stredných školách.

Odbor školstva OÚ Prešov určil konkrétne termíny internej časti maturitnej skúšky pre 38 stredných škôl. Vo väčšine prípadov bol termín určený po dohode so školami na termín 25. do 29. mája. Anna Böhmerová z OÚ Prešov podotkla, že údaje o počte žiakov, ktorí sa zúčastnia ústnej maturitnej skúšky, OŠ OÚ v súčasnosti nezbiera.

Maturity nahradil aritmetický priemer

Maturity boli v tomto školskom roku v dôsledku mimoriadnej situácie zrušené. Nahradil ich aritmetický priemer koncoročných známok. Ak žiaci nesúhlasili s výslednou známkou, mohli požiadať o absolvovanie klasickej maturity. Ústne maturity na opravenie priemeru si však zvolilo menej ako jedno percento maturantov.

Ako uviedol tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, školy podľa nového systému vypočítali maturantom 142 489 známok. Priemerná známka, ktorú maturanti získali, bola dvojka, presnejšie 2, 07. V tradičnej podobe sa tak bude konať 392 maturitných skúšok, z toho tri štvrtiny budú z anglického jazyka.