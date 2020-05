Riaditeľ ŽOS Trnava: Ani počas krízy sa u nás neprestalo pracovať

Od štátu tak ŽOS nemusí pýtať peniaze za prerušenie výroby.

21. máj 2020 o 10:54

TRNAVA. O koronakríze a jej dosahoch na trnavskú ŽOS-ku sme sa porozprávali s jej generálnym riaditeľom Milošom Kyselicom.

ŽOS Trnava je jediný z veľkých zamestnávateľov v kraji, ktorý neobmedzil svoju výrobu. Prečo?

Chvalabohu, roboty, ktorú musíme včas odovzdať, máme dosť a nový vírus nás obišiel. Od začiatku krízy sme dali veľký dôraz na prevenciu a prijali sme zásadné opatrenia vo fabrike, aby sme boli pripravení na všetky alternatívy.

ŽOSka práve „oživuje“ nové elektrické vlaky, ktoré budú mať od leta základňu v Žilinskom kraji. (zdroj: ŽOS)

Ochorel niekto zo zamestnancov na Covid-19?

S výnimkou OČR-iek a kuriózneho prípadu s dobrým koncom, keď na našom parkovisku kolegovia pomáhali pánovi, ktorému prišlo zle, a zistilo sa, že má tú novú pliagu (tento pán je už, pokiaľ viem, v poriadku), a teda museli ísť následne do karantény, sme výpadky pracovníkov nemali. Na Covid-19 u nás nikto neochorel i keď bolo zopár pracovníkov z preventívnych dôvodov na testoch.

Na čom sa práve robí?

ŽOS-ka je „šťastný podnik“ vďaka vybudovanej štruktúre širokého portfólia zákazníkov z celej Európy sa posledné roky sa stále viac zameriavame na revízie a inšpekcie vagónov spoločností, ktoré sú vážnymi hráčmi na európskom trhu. Zaznamenávame nárast výkonov pre Deutsche Bahn, rakúske OBB či švajčiarske SBB. Zároveň sme pred krízou začali montáž a oživovanie elektrických jednotiek (ucelených vlakov) z českej škodovky, ktoré budú jazdiť na hlavných železničných koridoroch Slovenska. Pre Bombardier zvárame modulové časti stien vozňov a v halách divízie osobných vozňov máme rozpracované zákazky na osobné vagóny pre nemeckého privátneho zákazníka. Podiel výkonov pre zahraničných partnerov na našom obrate minulý rok dosiahol úroveň vyše 80 % a tento rok to bude porovnateľné.

Práce na modernizovanom vozni Sahimms pre DB Cargo (zdroj: ŽOS)

Keď sa dokončia rozpracované zákazky, prídu aj nové? Nehrozí v ŽOS prepúšťanie?

Pre krízou sme sa potýkali s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Prepúšťať sa preto určite nechystáme. Samozrejme, nikto nevie dopredu povedať, ako kríza ovplyvní našich partnerov. Ale som v tomto optimista, najmä pokiaľ ide o nákladnú vlakovú dopravu – počas krízy vlaky s tovarom nemusia stáť v kolónach na hraniciach a nákladná koľajová doprava je omnoho plynulejšia ako kamióny.

Veľa sa hovorí o pomoci štátu podnikateľom v pokrízovom období. Zažiadali ste si už o peniaze?

Ako som spomenul, naši ľudia nemuseli ostať doma a naše tržby zatiaľ nemali vážny výpadok. Preto, okrem z tohto pohľadu zanedbateľných kompenzácií, za tých pár OČR, keď kolegovia pre zavreté škôlky a školy museli ostať s deťmi doma, štátne peniaze „zadarmo“ zatiaľ nepotrebujeme. Avšak kríza priniesla situácie, kedy sa skomplikovali obchodno-dodávateľské vzťahy a museli sme znášať výpadky dočasného odberu výrobkov (Bombardier).To nám spôsobilo určité výpadky príjmov, ktoré sme museli riešiť vlastnými silami. Aj z uvedeného dôvodu by sme privítali možnosť čerpať štátom garantované úvery, ktoré by nám dovolili preklenúť podobné situácie a prípadne investičné stimuly, ktoré by nám umožnili rozvoj exportných možnosti. Chceme totiž ďalej rásť a získať ešte väčší podiel na európskom trhu v segmente opráv, revízií a výroby koľajových vozidiel.

V súčasnosti pracuje v ŽOS TRNAVA približne 1500 zamestnancov. ŽOS-ka je najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe s ročným obratom 100 miliónov eur. Mimo Slovenska smeruje takmer 80 percent jej výkonov.