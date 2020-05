Trnava ukrýva cenné industriálne pamiatky

Kultúrne centrum Malý Berlín ich predstaví na online prednáške.

19. máj 2020 o 11:12 Karin Talajková

TRNAVA. Kultúrne centrum Malý Berlín dnes (19. 5.) predstaví priemyselné dedičstvo Trnavy na online prednáške. "Tá prezentuje Trnavské automobilové závody, teda bývalé Coburgove závody, cukrovar, ŽOS a mnohé ďalšie objekty," uviedlo mesto na svojom webe. Online prednášku povedie architekt Miroslav Beňák, ktorý spolupracuje s projektom Čierne diery.

Slovom a písmom

Prednáška s názvom Trnavské priemyselné dedičstvo 2D – slovom a písmom nie je vystavaná len na suchých historických faktoch. Spolu so samotnými cennými technickými pamiatkami predstaví aj dobové publikácie, ktoré budovy prezentovali.

"Takmer každý závod počas svojej existencie vydal pamätnú ročenku, prípadne katalóg produktov. Nie sú však len zdrojom informácií o prevádzkach a ich histórii, ale aj hodnotnou výpoveďou prístupu ku grafickému dizajnu a celkovej vizuálnej identite daných podnikov. Na týchto knižkách sa tak dá obdivovať nielen obsah, ale aj samotná forma. A dnes sa z ročeniek stáva silný zberateľský artikel," uviedlo kultúrne centrum Malý Berlín.

Cenné pamiatky

Myslenie verejnosti sa za posledných pár rokov posunulo a začalo vnímať hodnotu industriálnych pamiatok. Bežní ľudia sa ale za bežných okolností do týchto budov nemôže dostať.

Prednášajúci architekt však mal to šťastie a mnohé z nich navštívil už ako dieťa. "Priemyselné objekty ma sprevádzali v podstate od mala a nielen tie trnavské. Otec jazdil s kamiónom a ako malého ma brával so sebou do viacerých areálov či továrenských hál. Stará mama a mama zasa pracovali v Chemolaku, takže v knižnici sa samozrejme nachádzali aj rôzne výročné knižky, ktoré som si rád listoval. Intenzívne a aj výskumne sa však tomu venujem posledných 5 rokov,“ povedal Miroslav Beňák.

Prednášku možno sledovať na streame Malého Berlína.