Šípková Ruženka z Dolnej Krupej je už roky bez hlavy aj bez ruky

Viacero pamiatok z Trnavského kraja sa uchádza o grant z Nadácie VÚB.

23. máj 2020 o 9:17 SITA

DOLNÁ KRUPÁ. Deväť historických objektov a diel sa uchádza o grant až do výšky 50-tisíc eur na obnovu a reštaurovanie od Nadácie VÚB.

Je medzi nimi aj torzo sochy ženy známej ako Sediaca dáma alebo Šípková Ruženka, ktorá sa nachádza pri kaštieli v Dolnej Krupej v okrese Trnava.

Socha z 19. storočia

Ruženke z mramoru chýba hlava, časť ľavej ruky a niektoré ďalšie časti. Verejnosť môže o grante na jej reštaurovanie rozhodnúť hlasovaním v rámci programu Poklady Slovenska do 31. mája

„Mramor je poznačený časom a poveternostnými vplyvmi, na podstavci sa však dá rozoznať signatúra a datovanie. Sochu vytvoril v 19. storočí nemecký sochár Robert Cauer st. Jediný známy a zachovaný exemplár Cauerovej Šípovej Ruženky sa v súčasnosti nachádza v nemeckom Múzeu zámockého parku v Bad Kreuznachu. Múzeum uchováva Cauerov album, v ktorom je aj dobová fotografia sochy z Dolnej Krupej, keď bola ešte v celá,“ uviedla Nadácia VÚB.

Robert Cauer (1831 – 1893) sa vo svojej tvorbe venoval stvárňovaniu postáv z rozprávok bratov Grimmovcov.

Všetky pamiatky posúdi komisia

V úvodnej fáze hlasovacej súťaže Poklady Slovenska prihlásila verejnosť cez webovú stránku nadácie stovky rozličných objektov či umeleckých diel vo svojom okolí, ktoré by si zaslúžili grant na svoju záchranu.

Všetky nominované pamiatky posúdila komisia zložená z odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva. Tá na základe analýzy súčasného stavu pamiatok, ich významnosti a historického kontextu, ako aj nárokov na nevyhnutné reštaurátorské práce a časové rámce odporučila Nadácii VÚB deväť finalistov.

Z Trnavského kraja boli okrem torza Šípkovej Ruženky z Dolnej Krupej do hlasovania zaradené aj empírové stropy zámku v Hlohovci a gotický portál farského Kostola sv. Michala v Hlohovci.



Hlasovať o podpore pre jednotlivé pamiatky možno do 31. mája na nadaciavub.sk/poklady. Historický objekt alebo dielo s najvyššou podporou verejnosti získa na svoju obnovu grant až do výšky 50-tisíc eur.