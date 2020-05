Útulkom dochádzajú peniaze, mnohé sa obávajú zatvárania

Stravu pre zvieratá majú zabezpečenú do júna, čo bude potom, zatiaľ nevedia.

15. máj 2020 o 7:11 Peter Briška

TRNAVA. Mesačné náklady vyčíslili na 7-tisíc eur, z mesta dostanú 1660 eur, zvyšok vykrývajú z dvoch percent z daní, bez ktorých by nemohli existovať.

Ak však nedorazia na účet včas, čo je pre epidémiu COVID-19 vysoko pravdepodobné, útulky, nielen ten v Trnave, sa dostanú do úzkych.

„Ak tento rok nebude možné čerpať 2 percentá z daní v stanovenom termíne, budeme musieť prepustiť pracovníkov a riešiť zatvorenie útulku,“ potvrdila Ingrid Nováková, štatutárka útulku v Trnave.

Likvidačné podmienky

Podobné problémy majú aj v Piešťanoch. Tiež hovoria o likvidácii.

„Posunutie vyplácania 2 percent z daní finančnou správou na tri mesiace po ukončení pandémie je pre nás likvidačné. Veríme však, že Ministerstvo financií SR v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR zvážia opatrenie, ktoré by útulkom pomohlo preklenúť obdobie mesiacov, o ktoré sa platby z asignačnej dane majú oneskoriť, inak by útulky museli začať zvieratá vypúšťať,“ dodala Ľubomíra Baleková z Regionálneho centra Slobody zvierat v Piešťanoch.

Stravu pre zvieratá majú zabezpečenú do júna, čo bude potom, zatiaľ nevedia.