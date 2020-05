Výstavba jedálne na základnej škole by mala trvať 14 mesiacov

Podľa primátora Petra Bročku pôjde o najväčšiu investíciu do školského zariadenia za posledné roky.

14. máj 2020 o 11:15 TASR

TRNAVA. Viac ako rok po tom, ako žiaci základnej školy (ZŠ) na Ulici Jána Bottu v Trnave prišli o možnosť stravovania, začína mesto v areáli školy s výstavbou novej jedálne s kuchyňou.

Podľa primátora Petra Bročku pôjde o najväčšiu investíciu do školského zariadenia za posledné roky. Výstavbu by mali ukončiť k začiatku školského roka 2021/2022.

Škola vlastnú stravovaciu jednotku nemala ani doteraz, využívala službu susediaceho gymnázia. To ju však z kapacitných dôvodov vlani pre časť stravníkov zo ZŠ vypovedalo.

Po provizórnych riešeniach spočívajúcich v rozvoze detí do okolitých základných škôl má k dispozícii aktuálne jedáleň, ktorú na tento účel zapožičala stredná priemyselná škola technická (SPŠT), situovaná v blízkosti ZŠ. Trnavský samosprávny kraj tam ako zriaďovateľ investoval do stavebných prác, mesto kúpilo vybavenie kuchyne, ktoré po postavení prenesie do nového objektu.

Jedáleň s kuchyňou bude tvoriť nové krídlo objektu ZŠ. Doterajšiu staršiu zástavbu zasanujú. Primátor informoval o podpísaní zmluvy s víťazom verejnej súťaže, ktorý má stavbu zrealizovať za 2,265 milióna eur a 14 mesiacov.

Objekt bude dvojpodlažný, na poschodí budú umiestnené aj štyri triedy. Stavenisko odovzdajú stavebnej firme začiatkom budúceho týždňa.