Gröhling si v trnavských školách vypočul ľudí z praxe

Na základe ich názorov sa rozhodne o pokračovaní výučby.

13. máj 2020 o 15:02 TASR

TRNAVA. Názory pedagógov a zriaďovateľov na možné znovuotvorenie a návrat žiakov do škôl zisťoval dnes (13. 5.) minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) počas svojej návštevy v Trnave.

Vypočujú ľudí z praxe

Podnety ľudí z praxe a z regiónov chce využiť pri rozhodovaní o podobe pokračovania školského roku. V sprievode primátora Petra Bročku navštívil základné školy na ulici Gorkého a Andreja Kubinu a s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom tiež obchodnú akadémiu.

"Navštívime za týmto účelom všetky kraje, aby sme vyslovili aj naše očakávania a možnosti, ako by sa malo zrealizovať možné otvorenie jednotlivých častí školstva," uviedol minister s tým, že potrebujú na rozhodnutie súčinnosť jednotlivých zložiek rezortu.

Poznatky z návštev do pondelka (18. 5.) budúceho týždňa vyhodnotia, ďalší týždeň až dva budú potrebovať školy na to, aby sa dokázali pripraviť. "Usmernenie sa už začína tvoriť, aby sme, keď to bude aktuálne, vedeli poslať podrobný pokyn zriaďovateľom," povedal.

Počíta s nespokojnosťou rodičov

Minister zatiaľ nevedel, či školský rok v podobe odovzdania vysvedčení a vrátenia učebníc skončí v riadnom termíne alebo sa tak udeje v septembri.

V prípade otvorenia materských škôl, kde budú nastavené kritériá menších skupín detí, je podľa neho pravdepodobné, že nebudú uspokojení všetci rodičia. Na prvom stupni základných škôl by kapacitný problém nemal nastať.

Osobná účasť na vyučovaní by mala byť na báze dobrovoľnosti a týkať by sa to mohlo aj učiteľov.