Pri spomienke na finále Slovnaft Cup-u mu nabehnú zimomriavky

Brankár Dobrivoj Rusov sa s klubom dohodol na predĺžení kontraktu o ďalšie dve sezóny.

8. máj 2020 o 11:25 Martina Radošovská

TRNAVA. Hráči Spartaka sa ešte počas uplynulého týždňa naďalej pripravovali individuálne. Na prvý skupinový tréning za dodržania bezpečnostných opatrení vybeli Spartakovci v utorok.

Ako trávi toto špecifické obdobie bez futbalu a ako sa popasoval s individuálnou prípravou, sme sa tentokrát rozprávali s trnavským gólmanom Dobrivojom Rusovom, s ktorým sme zároveň zaspomínali aj na víťazné finále Slovnaft Cupu.

Venoval sa rodine

Rovnako ako väčšina z nás, aj trnavský odchovanec vníma toto obdobie ako niečo nové.

„Je to nepríjemné, každý z nás má obmedzený život a čaká, kým to skončí. Ja som na tom rovnako. Pripravoval som sa vďaka individuálnym tréningom, čo začínalo byť trochu stereotyp. Je to iné ako trénovať s mužstvom, ale nedalo sa nič robiť a museli sme to vydržať. Táto príprava je skôr o fyzickom udržiavaní sa, pretože nemôžeme trénovať herné situácie a všetky veci, ktoré k tomu patria,“ začal rozhovor Dobrivoj Rusov.

Keďže býva v obci neďaleko futbalového ihriska, poslúžilo mu ako priestor na plnenie tréningových plánov. „Nie každý mal takéto možnosti, ale tréningy boli prispôsobené tak, aby ich mal každý hráč kde odtrénovať.

Hráčom, ale aj všetkým prítomným bola na skupinovom tréningu zmeraná teplota, dezinfikované ruky a hráči od seba dodržiavali dvojmetrové rozostupy

"Tešili sme sa na spoločné stretnutie, aj keď je to trocha iné, ako bežný tréning. Tie opatrenia sú pochopiteľné, zrejme nikto z nás by nechcel, aby sa znova vrátilo to obdobie, keď sme museli byť izolovaní," povedal Dobrivoj Rusov.

Obdobie počas koronavírusu trávil hlavne so svojou rodinou, na ktorú nemá počas sezóny toľko času. „Asi tak ako každý hráč sa snažím byť čo najviac s rodinou. Po tejto stránke vnímam, že je aspoň na niečo toto obdobie dobré. Myslím si, že na pandémiu budeme viacerí spomínať aj ako na čas, ktorý sme mohli byť naplno so svojimi blízkymi. Napriek tomu však verím, že to čo najskôr prejde a vrátime sa do normálneho života.“

Dobrivoj Rusov (zdroj: Lukáš Grinaj)

K kuchyne Spartaka: V ligovej prestávke, spôsobenej koronavírusom, vám prinesieme niekoľko štatistík z kuchyne bílich andelov. Stovka strelcov Spartaka Autori trnavských gólov v 1. lige: 139 – Jozef Adamec • 87 – Marek Ujlaky • 84 – Ladislav Kuna • 65 – Valerián Švec • 64 – Anton Malatinský • 63 – Vladimír Kožuch • 53 – Michal Gašparík st. • 51 – František Bolček • 48 – Ján Šturdík • 42 – Viliam Jakubčík, Karol Tibenský • 38 – Dušan Kabát • 36 – Marián Brezinan, Miroslav Kriss • 35 – Stanislav Martinkovič • 34 – Rastislav Kostka • 33 – František Kaiser • 32 – Jozef Dian, Anton Hrušecký • 31 – Jaroslav Timko • 29 – Igor Klejch, Viliam Martinák • 28 – Ľubomír Bernáth • 27 – Ján Gabriel, Miroslav Karhan • 26 – Martin Mikovič • 25 – Erik Sabo, Július Šimon • 24 – Adam Farkaš, Jaroslav Hrabal • 23 – Karol Jurkovič, Jaroslav Mačák, Jaroslav Masrna • 22 – Fabio Gomes, Ľudovít Koiš, Ivan Schranz • 21 – Alojz Fandel • 20 – Milan Galbička, Mikuláš Lenghardt, Ján Vlasko, Martin Vyskočil • 19 – Ľudovít Baďura, Peter Doležaj, Koro Koné • 18 – David Depetris, Ján Horváth, Jaroslav Kravárik • 17 – Ľubomír Luhový • 16 – Atila Belanský, Martin Hruška, Roman Procházka, Jozef Ulehla • 15 – Michal Gašparík ml., Karol Kohúcik, Rudolf Kramoliš, Milan Malatinský, Jozef Štibrányi, Kubilay Yilmaz • 14 – František Broš, Vladimír Ekhardt, Souleymane Fall, František Klinovský, Kamil Majerník • 12 – Peter Fijalka, Štefan Ištvanovič, Tibor Jančula st., Stanislav Jarábek, Erik Jirka, Jozef Kalivoda, Jozef Marko, Dušan Tittel, Ladislav Tomaček, Ľudovít Zelinka • 11 – Lubomír Blaha, Alexander Cabanik, Karol Dobiaš, Peter Ďuriš, Boris Godál, Kamil Kopúnek, Papp, Vojtech Varadin • 10 – Igor Bališ, Pavol Masaryk, Mikuláš Radványi, Ján Solár, Imrich Stacho, Marián Tibenský, R. Vokoun • 9 – Marián Kopčan, Štefan Mezölaky, Ľubomír Talda • 8 – Vachtang Čanturišvili, Andrej Filip, Róbert Formanko, Emir Halilovič, Jaroslav Hutta, Jozef Medgyes, Pastucha, Štefan Stankovič, Ján Viceník. Tréneri Spartaka v slovenskej lige V starej slovenskej lige – 1939/40: Otto Horký, Bruno Veselý • 1940/41: Bruno Veselý • 1941/42: Otto Horký • 1942/43: Štefan Hadraba • 1943/44: Štefan Hadraba. V novej slovenskej lige – 1993/94: Ladislav Jurkemik, Justín Javorek • 1994/95: Karol Pecze • 1995/96: Karol Pecze • 1996/97: Karol Pecze • 1997/98: Dušan Galis • 1998/99: Dušan Galis, Peter Zelenský • 1999/2000: Anton Jánoš • 2000/01: Anton Jánoš, Peter Zelenský, Stanislav Jarábek • 2001/02 (II. liga): Ladislav Molnár, Rastislav Vincúr, Jozef Adamec • 2002/03: Jozef Adamec • 2003/04: Miroslav Svoboda, Stanislav Jarábek, Vladimír Ekhardt • 2004/05: Jozef Vukušič, Milan Lešický • 2005/06: Jozef Adamec • 2006/07: Jozef Bubenko, Jozef Adamec, Jozef Šuran, Ivan Hucko • 2007/08: Josef Mazura, Jozef Adamec • 2008/09: Vladimír Vermezovič, Karol Pecze • 2009/10: Karol Pecze, Peter Zelenský, Ľuboš Nosický, Milan Malatinský • 2010/11: Dušan Radolský, Peter Zelenský • 2011/12: Pavel Hoftych • 2012/13: Pavel Hoftych, Peter Zelenský, Vladimír Ekhardt • 2013/14: Juraj Jarábek • 2014/15: Juraj Jarábek • 2015/16: Juraj Jarábek, Branislav Mráz, Ivan Hucko, Miroslav Karhan • 2016/17: Miroslav Karhan • 2017/18: Nestor El Maestro • 2018/19: Radoslav Látal, Michal Ščasný • 2019/20: Ricardo Chéu. Autor: MIKI

Lepší priemer

Čo sa týka pokračovania Fortuna ligy, najnovšie informácie hovoria o tom, že sa neobnoví skôr ako v júni a únia hovorí s klubmi aj o skrátení súťaže.

„Som malý pán na to, aby som hovoril svoj názor. Sú tu kompetentní ľudia, ktorí zohľadňujú veľa vecí, najmä čo sa týka bezpečnosti hráčov a všetkých ľudí okolo futbalu. Verím, že nech už príde akékoľvek rozhodnutie, bude správne. Je predčasné ešte hovoriť o tom, čo bude, pretože stať sa môže čokoľvek. Ak sa v sezóne pokračovať nebude, zameriame sa na nový súťažný ročník, aby sme mohli začať odznova, ak padne rozhodnutie, že sezóna sa dohrá, budem rád, pretože nás čaká veľa zápasov, rozbehne sa opäť futbal, ktorý ma baví, ale môj osobný názor je taký, že sezóna sa už asi nedohrá,“ ponúkol svoj pohľad Rusov.

V lige si Spartak Trnava vybojoval miestenku v prvej šestke, čo bolo cieľom mužstva. Ako je trnavský gólman spokojný s výsledkami v základnej časti?

„Bola to časť sezóny ako na hojdačke. Naše výsledky boli kolísavé, prišli výkony, ktoré boli ideálne, potom priemerné a v niektorých zápasoch aj zlé, takže by som to zhodnotil ako lepší priemer. Som rád, že sme sa dostali do prvej šestky, pretože ak by sa nám to nepodarilo, bolo by to veľkým sklamaním. Myslím si, že do prvej šestky patríme. Škoda, že zatiaľ nemáme možnosť pokračovať v lige, pretože nás čakala finálna fáza sezóny, kde sme chceli ukázať našu kvalitu a popasovať sa s najlepšími mužstvami na Slovensku. Táto časť by pre nás bola ukazovateľom toho, ako na tom sme. Nezostáva nám nič iné, len čakať, či sa sezóna dohrá, aj keď po tejto nútenej prestávke to bude také všelijaké. Každý hráč mal však voľno a pripravoval sa najlepšie, ako sa dalo, takže na to sa nikto nemôže vyhovárať,“ pokračoval Rusov.

Nezabudnuteľné finále

Pred rokom sa Spartaku podarilo v dramatickom finále proti Žiline vyhrať Slovnaft Cup. Po nerozhodnom výsledku 3:3 sa o víťazovi nerozhodlo ani v predĺžení.

Nasledovali penalty, kde zahviezdil práve Dobrivoj Rusov, ktorý Žilinčanom chytil dve strely. Ako na finálové stretnutie spomína penaltový špecialista?

„Na tento zápas nikdy nezabudnem. Je to cenná trofej, víťazstvo v pohári sa Trnave nepodarilo už dávno a zimomriavky mám ešte teraz, keď si pozerám videá. Na takýto zápas sa nedá zabudnúť a som veľmi rád, že som ho mohol zažiť s materským klubom. Síce to bolo divoké stretnutie, v ktorom sme predišli infarktu, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo,“ zaspomínal Dobrivoj Rusov, ktorý získal aj ocenenie Andel roka pre najlepšieho hráča klubu za rok 2019.

Za posledný rok klub prešiel viacerými zásadnými zmenami a je možné, že ďalšie ho v dôsledku dosahu koronakrízy čakajú. Klub už dávnejšie avizoval, že s hráčmi pristúpil k rokovaniu o znížení platov a viacerým sa koncom tejto sezóny končí zmluva. Jedným z nich je aj brankárska jednotka Dobrivoj Rusov, s ktorým však už klub predĺžil kontrakt o ďalšie dve sezóny do leta 2022.

„O tomto sme s klubom komunikovali už na zimnom sústredení. Ja som vyjadril vôľu zostať v Trnave, a teší ma, že klub o mňa prejavil záujem. Najmä v tejto situácii, keď nikto nemá nič isté. Som rád, že sa naše predstavy stretli a dohodli sme sa na predĺžení zmluvy. Pre mňa je to šanca vrátiť niečo klubu, ktorý mi pomohol a dal mi šancu hrať najvyššiu súťaž,“ pokračoval Rusov, ktorý ku klubu prejavil lojálnosť a súhlasil so znížením platu.

A čo by ľuďom odkázal v tomto náročnom období? „Každému želám pevné zdravie, aby vydržal. Okrem zdravia ľudia riešia aj ekonomické či iné problémy a chcem im popriať, aby si každý mohol po kríze povedať, že to ustál a že mu toto obdobie príliš neovplyvnilo život. Verím, že onedlho nabehneme do normálneho režimu ako predtým a že sa všetci spolu opäť stretneme na štadióne,“ uzavrel Rusov.