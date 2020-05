Stupka: S rozhodnutím sa plne stotožňujem

Hokejista Václav Stupka vníma odobratie titulu Banskej Bystrici ako správne.

8. máj 2020 o 9:58 Martina Radošovská

TRNAVA. Odchovanec trnavského hokeja Václav Stupka sa po ročnom pôsobení v zahraničí vrátil späť na Slovensko, kde pôsobil v Nových Zámkoch a neskôr zamieril do Banskej Bystrice.

S útočníkom sme sa rozprávali o jeho návrate domov, čo ho priviedlo do Nových Zámkov, ale aj ako vníma udelenie a následné odobratie titulu Banskej Bystrici.

Pred návratom do slovenskej extraligy ste hrávali v Škótsku za klub Glasgow Clan. Ako to vyzerá po hokejovej stránke na ostrovoch?

– Myslím si, že ich súťaž neustále napreduje. Pôsobí tam veľa Kanaďanov a Američanov, ktorí hrali na univerzite alebo hrali nižšiu AHL súťaž. Každým rokom stúpa kvalita, prichádzajú sem zahraniční tréneri, ktorí majú chuť vzdelávať a učiť sa, čo vidieť aj na hernom prejave. Rozdiel je v štýle hry, ktorý je o niečo viac útočnejší, pretože hokejisti sa snažia naháňať body, ale padajú aj pekné góly. Podľa mňa je tá hra o niečo živelnejšia ako u nás, pretože tu sa dosť dbá na systém. Myslím si však, že hokejová súťaž je na veľmi dobrej úrovni, ako aj veci okolo hokeja, či už je to marketing, alebo iné.

Ako hodnotíte s odstupom času svoje pôsobenie v Škótsku? Bol to dobrý krok a možno aj cenná skúsenosť?

– Hodnotím ho veľmi pozitívne. Bolo to pre mňa aj pre celú rodinu dobrou skúsenosťou. Všetci sme si to tam naozaj veľmi užili, pretože sme chceli ísť vyskúšať niečo nové a pozrieť sa do sveta. Určite to bola pre nás správna voľba. Mali sme z toho radosť, jednak po športovej stránke, ale aj po osobnej, že sme mali možnosť vidieť niečo nové. V Škótsku fungovalo všetko tak, ako malo a prebiehalo to na veľmi profesionálnej úrovni.

Po tejto skúsenosti ste sa vrátili na Slovensko, konkrétne do Nových Zámkov. Boli v hre aj iné ponuky?

– Nie, príliš som to v tej dobe ani neriešil. Priznám sa, že hráči väčšinou používajú agenta, no ja som to už druhý rok skúsil bez neho, takže som obvolával niekoľko známych a nakoniec som našiel v Nových Zámkoch veľmi dobré zázemie aj kolektív. Bolo to pre mňa ďalšie vydarené pôsobisko.

Vaša dohoda s Novými Zámkami vyzerala byť pomerne rýchla. Znamená to, že ste sa zhodli s požiadavkami a víziami klubu?

– Áno, určite. Dohoda prebehla rýchlo aj z toho dôvodu, že už bol celkom pokročilý dátum a keďže som nemal nejakú výhodnú ponuku zo zahraničia, kde by sa nám páčilo, tak sme zvolili cestu byť na Slovensku a myslím si, že to bol dobrý krok.

Prvé kolá Novým Zámkom príliš nevychádzali, no proti Slovanu ste sa rozbehli a strelili ste sedem gólov na jeho ľade, pričom o tri ste sa postarali vy. Zrejme sa dá tento zápas hodnotiť ako vydarený?

– Bol to skvelý zápas pre celý tím. A o to viac, že sa nám podarilo vyhrať na Slovane, pretože to bol ich prvý domáci zápas. Myslím si, že toto stretnutie si budeme ešte dlho pamätať my aj oni. Podarilo sa mi streliť tri góly, celkovo sme ich dali sedem, takže, ako sa hovorí, bola super konštelácia a do brány nám padlo všetko, čo malo a z každej pozície.

Václav Stupka (zdroj: HC ’05 iClinic Banská Bystrica)

Medzi Slovanom a Trnavou nie je v hokeji taká veľká rivalita ako vo futbale, no napriek tomu sa dá povedať, že ste si ako Trnavčan užívali góly v sieti Slovana?