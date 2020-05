Budúcnosť je jeden veľký otáznik

Veľké Kostoľany mali postupové ambície a dobre rozbehnutú sezónu.

8. máj 2020 o 9:43 Martina Radošovská

V. KOSTOĽANY. Futbalový klub vo Veľkých Kostoľanoch zažil v posledných sezónach turbulentné obdobie. Najskôr sa udiali nečakané udalosti a mužstvo sa ešte minulý rok odhlásilo z 5. ligy Západ. V tejto sezóne začali v klube písať novú históriu s novým vedením a novým mužstvom.

Vo Veľkých Kostoľanoch sa rozhodli obnoviť mužskú kategóriu hlavne kvôli mládeži. „Hlavným dôvodom bolo, aby futbal v obci nezanikol úplne a najmä kvôli mládeži. V obci nie je príliš veľa športových možností pre deti, navyše máme dobrú mládežnícku základňu a chceme, aby mali kde pokračovať,“ začal rozhovor Miroslav Urban.

O poslednú ligu nebol u hráčov veľký záujem

Klub, ktorý kedysi okúsil aj tretiu ligu, tak pôsobil poslednú sezónu v najnižšej oblastnej súťaži, v ktorej mal jasné postupové ambície. To naznačovali aj výsledky, kedy sa po jesennej časti bez jedinej prehry a s 29 bodmi ocitli na špici tabuľky.

„Po hernej stránke to bolo miestami dobré, no miestami bolo cítiť, že máme ešte čo naprávať. Neoplývali sme širokým kádrom a počas jesene prišli aj zranenia či absencie hráčov pre pracovné povinnosti,“ pokračoval Miroslav Urban, ktorý mužstvo viedol ako hrajúci tréner.

Aj kvôli tomu sa počas zimnej prestávky snažili káder doplniť, no podľa slov Miroslava Urbana to nebolo jednoduché. „Väčšina našich mladých odchovancov hráva v iných kluboch a nemajú záujem sa vrátiť do poslednej súťaže, pretože ju nepokladajú za atraktívnu,“ vysvetlil hrajúci tréner. Aj z tohto dôvodu bolo pre mužstvo prio-ritou postúpiť čo najrýchlejšie do vyššej súťaže, aby mohli osloviť odchovancov.

Skúsenosť aj mladá krv

„Niektoré zápasy sme lepili aj so staršími hráčmi, ktorí nám boli ochotní pomôcť, kým sa nepostúpi vyššie. V kabíne sa vytvoril dobrý kolektív, starší skúsení hráči pomáhali mladším, tí sa zas niečo priučili. V prípade postupu sme však dúfali, že sa povracajú domáci mladí hráči, s ktorými by sme pokračovali,“ vysvetlil Urban.

Podobnú otázku riešili aj na poste trénera. „Mali sme niečo rozrobené aj po tejto stránke, no napokon sme sa cez zimu dohodli, že mužstvo povediem do konca sezóny ja. Osobne si myslím, že nemalo zmysel pri tomto rozbiehaní zháňať trénera, ktorý má svoje metódy, pravidlá, ale aj očakávania zo strany hráčov. Keďže vzhľadom na súťaž nebola najlepšia ani tréningová morálka, nevideli sme význam v tom, aby tu pracoval len so zopár hráčmi. Najskôr sme chceli vyhrať súťaž a spoločne s postupom by sme riešili aj trénerskú otázku,“ pokračoval Miroslav Urban.

Nejasná budúcnosť

Ani čo sa týka atraktivity súťaže neboli Veľké Kostoľany príliš spokojné. „Niektoré mužstvá majú dobré kádre, no úroveň ligy, ako aj ihrísk či štadiónov v niektorých kluboch nie je najlepšia a chalani sú zvyknutí na iné podmienky. Aj to bol dôvod, prečo sme sa chceli posunúť o ligu vyššie čo najskôr. Na zápasy príde starší rozhodca alebo mladý chlapec, ktorý sa učí a potom sa na ihrisku dejú rôzne veci,“ popísal hrajúci tréner.

Na dobre rozbehnutú sezónu však vo Veľkých Kostoľanoch musia rýchlo zabudnúť, pretože ročník sa anuluje a mužstvo musí začať odznova. „Sami sme zvedaví, ako to vôbec skončí a čo môžeme očakávať. Uvidíme, kedy sa vôbec rozbehne nový ročník, ako celá situácia poznačí mužstvá, ale aj nás, či starší hráči budú chcieť pokračovať, všetko je to jeden veľký otáznik, ku ktorému je ťažké sa vyjadrovať. Nezostáva nám však nič iné, len začať odznova a budeme dúfať, že väčšina hráčov bude pokračovať, aj keď teraz už viem, že to nebudú určite všetci. Naše ďalšie ambície budú záležať aj od toho, aký káder sa nám podarí poskladať,“ pokračoval Urban, ktorý však dodáva, že situáciu chápu a zdravie je prvoradé.

Fanúšikovia sa vrátili

A ako ocenili fanúšikovia vo Veľkých Kostoľanoch, že sa opäť obnovil mužský futbal? „Fanúšikovia sa nám vrátili na štadión, pretože im v obci chýbal mužský futbal. Tí ľudia, ktorí majú k futbalu vzťah, si nájdu na štadión cestu za akýchkoľvek podmienok. Myslím si, že postupne k tomu pomohli aj výsledky, keďže sa nám darilo, a zároveň to bolo lákadlom pre fanúšikov, pretože chceli vidieť, aký tím tu nanovo vznikol,“ uzavrel Miroslav Urban.