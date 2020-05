Hlohovec a Trnava budú konkurentmi v boji o titul Európskeho hlavného mesta kultúry

Hlohovec rozhodol o kandidatúre na začiatku roka, v Trnave odklepli tento zámer poslanci na aprílovom zastupiteľstve.

1. máj 2020 o 13:25 TASR

HLOHOVEC/TRNAVA. Susediace mestá, ktoré od seba delí dvadsať kilometrov, budú konkurentmi v boji o získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026.

Informujú o tom na svojich webových stránkach.

Dvadsaťtisícový Hlohovec rozhodol o kandidatúre na začiatku roka, v 65-tisícovej Trnave odklepli tento zámer poslanci na aprílovom zastupiteľstve. V jej prípade pôjde o druhý pokus získať tento prestížny titul, o ktorý sa uchádzala už pre rok 2013 a po tom, ako sa pre rok 2020 stala aj Európskym mestom športu.

V roku 2026 by EHMK mali mať krajiny Fínsko a Slovensko.

Prihlášky treba podať do 31. októbra 2020, o rok na to by mal byť už jasný víťaz za Slovensko. Prezentovať sa musia pripraveným programom.

"Pošlite nám nápad, ktorý sa môže stať súčasťou programu EHMK," vyzýva Hlohovec svojich obyvateľov. Zriadil aj samostatnú webovú stránku www.hlohovec2026.sk, kam môžu do 31. mája poslať projektový zámer. Môže ísť o podujatie, výstavbu alebo rekonštrukciu objektov alebo vzdelávací projekt ako stáž, študijný pobyt, výmenný program či školský projekt.

Trnava ako dôvody ku kandidatúre vidí rozšírenie kultúrnej ponuky pre najširšie publikum, participáciu aktérov kultúry a záujemcov z radov občanov, rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu, získanie finančných prostriedkov i zvýraznenie mesta Trnava na turistickej mape Európy a rozvoj cestovného ruchu.

Košice, ktoré boli európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013, pracovali s konečným rozpočtom viac ako 100 miliónov eur, na ktorých sa podieľala vláda, mesto, Košický samosprávny kraj, verejné inštitúcie, štrukturálne fondy Európskej únie a ďalšie.

Európske hlavné mesto kultúry je titul udeľovaný komisiou a Európskym parlamentom jednému alebo dvom európskym mestám, ktoré po celý rok majú možnosť predstaviť Európe ich kultúrny život a jeho rozvoj.