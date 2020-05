Moravec: Je to pre nás veľmi špecifické obdobie

Kondičný tréner Dávid Moravec víta možnosť skupinových tréningov.

2. máj 2020 o 8:03 Martina Radošovská

TRNAVA. Hráči Spartaka Trnava ukončili kolektívne tréningy začiatkom marca a v príprave pokračovali individuálnou formou pod kontrolou kondičného trénera Dávida Moravca.

Realizačný tím sa počas šiestich týždňov snažil vyskladať pre hráčov čo najlepší tréningový plán, aj napriek tomu, že ich možnosti boli v tomto období veľmi obmedzené. Na Spartak však čaká v tréningovom procese zmena vďaka 1. fáze uvoľnenia oparení, ktorú vítajú pozitívne.

O tom, ako individuálna forma tréningu prebiehala a ako sa snažili vyskladať plán pre hráčov, sme sa rozprávali s kondičným trénerom FC Spartak Trnava Dávidom Moravcom.

Ako vnímate celú situáciu okolo koronavírusu?

– Je to pre nás veľmi špecifické obdobie, pretože nám prerušilo rozbehnutú sezónu, kedy sme išli v týždennom režime formou súťažných zápasov. Teraz nám pribudlo nové „prípravné“ obdobie, čo predstavuje už šesťtýždňovú pauzu a ak sa súťaž znova rozbehne, sám som zvedavý, ako to celé bude prebiehať a ako na to zareagujú hráči. Nikto nevie predpovedať, aký bude mať situácia dosad na pokračovanie súťaže.

Dá sa v domácich podmienkach nastaviť pre športovcov kvalitný tréning aj v dlhodobom horizonte? Hovoríte, že už šesť týždňov trénujete individuálne.

– Čiastočne áno, aj nie. My sme prestali s kolektívnym tréningom o týždeň skôr, ako prišli nariadenia vlády. Zo začiatku neboli opatrenia ešte tak prísne, takže hráči síce boli doma, ale mohli na trénovanie využívať verejné športoviská a bol priestor aj na to, aby boli v kontakte s loptou.

V momentálnej situácii, teraz myslím posledné štyri týždne, to bolo veľmi náročné. Pokračovali sme nešpecifickou formou bez lopty. Snažili sme sa orientovať tréningy v rámci týždňa tak, ako keby sme mali normálny súťažný cyklus. To znamená, že keď bol vytrvalostný tréning v normálnom týždni, tak sme sa snažili do toho istého dňa hodiť ten istý typ tréningu alebo naopak, keď bol rýchlostný, tak práve orientovať ten tréning do rýchlosti.

Kontrolujete si aktivitu hráčov v danom dni? Akým spôsobom?

– Každý hráč má s klubom zmluvu, je platený a potrebuje odtrénovať všetko, čo dostane v pláne. Hráči majú buď Športtestery alebo Smartwatch, nakoľko dnes je už technológia moderná, tak si vedia zaznamenať formou hodiniek a GPS aktivitu a my vidíme intenzitu aj vzdialenosť odbehaných úsekov a pomocou reportu alebo záznamu, ktorý nám pošlú na cloud, si tieto informácie skontrolujeme, či sedia s tréningom, ktorý sme zadali.

Kondičný tréner FC Spartak Trnava Dávid Moravec. (zdroj: FC Spartak Trnava)

Je náročné nastaviť tréning, keď majú hráči len veľmi obmedzené možnosti?

– Športoviská, ako aj posilňovne boli zavreté, takže jedine, kam sme hráčov posielali, boli parky alebo cvičili doma s vlastnou hmotnosťou. V prípade nejakej odrazovej sily sme využívali lavičky či schody, kde sme dokázali trénovať nohy. Inak sme prakticky nemali k dispozícii nič viac. Síce sme hráčom rozdali klubové pomôcky, no nemáme z každej po tridsať kusov pre každého hráča, takže to bolo dosť aj o improvizácii a nastavení celého systému.

Kolektívny šport má oproti individuálnemu v tejto situácii nevýhodu. Viete si predstaviť, že by sa hráči vrátili bez poriadneho tréningu opäť do fortunaligového kolotoča? Pravdepodobne to bude chcieť nejaký čas na adaptáciu?

– Určite áno. V poslednom týždni bolo umožnené trénovať skupinovo, zatiaľ bezkontaktne a podľa opatrení vlády môže najneskôr až za šesť týždňov začať liga, ak s tým budú súhlasiť všetky strany. Ak sa bude situácia vyvíjať tak, ako má, minimálne šesť týždňov budú hráči trénovať predtým, ako začnú hrať prvý súťažný zápas a predpokladám, že bude priestor aj na prípravné stretnutie. Postupne sa to budeme snažiť naštartovať, aj keď to bude týmto výpadkom určite poznačené.

Jakub Krč a kondičný tréner Dávid Moravec. (zdroj: Lukáš Grinaj)

Máte s hráčmi nastavený aj jedálniček, čo sa týka stravovania, alebo to nechávate na nich?

– Stravovanie sme ako také neriešili, to nechávame na hráčov. Majú dané limity, ako keď idú domov na Vianoce, že nemôžu pribrať, respektíve ak priberú, tak prichádzajú určité následky. Každý hráč je profesio-nál a kontroluje si stravu, jedine na začiatku vypuknutia pandémie náš fyzio-terapeut rozniesol každému hráčovi výživové doplnky a vitamíny, ktoré majú denne poberať. Čo sa týka samotnej stravy, hráči poznajú, čo môžu jesť a aké sú odporúčania, ale nemáme možnosti na to, aby sme ich denne kontrolovali, čo si uvarili či nakúpili.

Po akom čase sa u športovcov začne prejavovať nedostatok aktivity, pokles kondície a výkonnosti, ak vypadnú zo zaužívaného režimu?

– Je to veľmi individuálne pretože, jednak to záleží od trénovanosti a výkonnosti športovca, ale aj od toho, že niekto môže mať typ organizmu viac vytrvalostný, niekto zas rýchlostný. Tie poklesy sú z hľadiska rôznych schopností, kde rýchlosť klesá pomalšie ako vytrvalosť, ale zase sa aj ťažšie trénuje. Ak však niečo trénujeme napríklad šesť týždňov, tak minimálne tých šesť týždňov tam ten efekt je, za predpokladu, že ho udržiavate. Nepredpokladám však, že u nás by mali mať hráči pokles formy, pretože fyzicky trénujú nepretržite. V prípade futbalistov môže byť problém v tom, že posledných šesť týždňov nemohli pracovať s loptou.

Niektoré prvoligové kluby už začali so skupinovým tréningom. Viete, ako budete pri tejto možnosti postupovať v klube?

– Z Únie ligových klubov nám bol zaslaný manuál tréningového procesu, na základe ktorého môžu kluby Fortuna ligy trénovať skupinovo. Na jednom športovisku v rovnakom čase môžeme trénovať s piatimi hráčmi, pričom je možné vytvoriť na ihrisku viaceré skupiny, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30x 30 m.

Naše možnosti sú také, že buď by sme mali tri ihriská vedľa seba, kde by sme dali všetkých hráčov, ktorých máme, alebo by sme sa museli časovo míňať. Prvé dva týždne musia byť tréningy bezkontaktné, takže sa môžu trénovať nejaké technické cvičenia, streľba prihrávky, možno nejaká taktika, ale nesmie sa prísť do kontaktu telo na telo, takže v tréningovom procese sa najbližšie dva týždne nebude hrať nijaká hra.

Máte už aj stanovený termín, kedy na tento režim skupinových tréningov prejdete?

– Ako ste spomenuli, niektoré fortunaligové kluby už začali so skupinovými tréningami. U nás sa čaká na vyjadrenie vedenia klubu v spolupráci s mestom Trnava, pretože plochy na Slávii, ktoré by sme chceli využívať, sú mestské.