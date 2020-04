Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa rozširuje o novú Fakultu zdravotníckych vied

Študovať sa tak bude dať aj fyzioterapia, balneológia či liečebná rehabilitácia.

27. apr 2020

TRNAVA. Fyzioterapia, rehabilitácia a s tým súvisiaca problematika. To je v súčasnosti atraktívna tematika, ktorá sa na UCM v Trnave pretavila do zaujímavých študijných programov a ponuky štúdia nielen v akreditovanom vysokoškolskom štúdiu končiacom titulom bakalár alebo magister. A rovnako aj do špecializačných štúdií na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktorý realizuje niekoľko rokov svoju činnosť v Piešťanoch ako neoddeliteľná súčasť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Upevnenie postavenia v štruktúre univerzity, rozšírenie pôsobnosti i ponuku ďalších možností štúdia i výskumu umožní nová FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCh vied UCM schválená na zasadnutí Akademického senátu UCM dňa 21.4.2020, ktorá vzniká transformáciou Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM (IFBLR).

Splnil sa tým jeden z dôležitých cieľov z Dlhodobého zámeru univerzity na obdobie 2014 – 2020. Vznik fakulty bol podmienený akreditovaním študijných programov na II. stupni štúdia. Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania, ako podmienka na vytvorenie fakulty, bol splnený, pretože tento bol akreditovaný v študijnom programe 7.4.7. Fyzioterapia v roku 2017. Výučba začala v akademickom roku 2017/2018 a v júni 2019 ukončili magisterské štúdium prví absolventi.

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor UCM: „Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave sa uchádza aj o 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania, na čo má dobré predpoklady. Je vysoko pravdepodobné, že v dohľadnej dobe získa príslušnú akreditáciu, pretože má na to dostatočne kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý sa v poslednom roku výrazne posilnil špičkovými pracovníkmi.“

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave má akreditovaný aj druhý študijný program v bakalárskom stupni štúdia - Rádiologická technika.

V súčasnosti na akreditovaných študijných programoch IFBLR študuje 762 študentov. Študijné programy, ktoré sa vyučujú na IFBLR, patria v sústave študijných odborov medzi „nelekárske zdravotnícke vedy“.

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave zaviedol od akademického roka 2017/2018 aj rigorózne konanie a začal udeľovať titul PhDr. v odbore Fyzioterapia. Realizuje i špecializačné štúdium akreditované MZ SR - postgraduálne špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) a špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove.

Perspektívne IFBLR plánuje rozšírenie výučby o nové profesijne orientované študijné programy, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce. Na Ministerstve zdravotníctva SR je podaný projekt pre študijný program Nutričný terapeut, perspektívne sa plánujú aj ďalšie, ako napr. Ortotický protetik.

Rektor univerzity sa vyjadril, že predpokladá širšie zapojenie inštitútu do medzinárodnej spolupráce a nadviazanie nových kontaktov s fakultami s rovnakým právnym statusom. Je predpoklad, že vznikom fakulty sa zjednoduší i prístup k domácim a medzinárodným grantovým schémam.

Nová Fakulta zdravotníckych vied UCM v Trnave začne svoju činnosť od 1.6.2020. Všetky ďalšie informácie ohľadom praktickej realizácie transformácie budú dostupné na web stránke univerzity www.ucm.sk

