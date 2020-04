Bezplatné cestovanie na prímestských linkách v Trnavskom kraji končí

Pokles cestujúcich je nižší o 80 percent.

27. apr 2020 o 12:29 TASR

TRNAVA. Počnúc 2. májom končí v Trnavskom kraji bezplatná preprava cestujúcich.

Oznámil to v pondelok predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič a zástupcovia troch prepravných spoločností.

Ubudlo približne milión cestujúcich

Autobusy Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica budú naďalej premávať v medzisviatkovom režime.

Doterajší výpadok vyčíslil TTSK, ktorý uhrádza vo verejnom záujme časť prepravných nákladov, na zhruba 400.000 eur. Pokles cestujúcich je nižší o 80 %, v prepočte okolo milióna ľudí.

"Od mája upúšťame od bezplatného cestovania," uviedol Viskupič. Opatrenia voči šíreniu ochorenia COVID-19 zaviedli v TTSK v autobusovej doprave na prímestských linkách 17. marca, hygienické opatrenia budú vo vozidlách platiť i naďalej.

"Vodiči budú pracovať v rúškach a s vyklápacím ochranným štítom," povedal Viskupič s tým, že od stanoveného dátumu budú manipulovať aj s hotovosťou, keďže cestujúci už budú môcť takto platiť.

Naďalej však prepravcovia odporúčajú platiť čipovými bezkontaktnými kartami, ktoré, ako uviedli, majú viaceré výhody, napríklad nižšie cestovné. Arriva v priebehu mája spustí podľa generálneho riaditeľa Petra Nemca aj eshop, cez ktorý bude možné doplniť si na karte kredit. V platnosti zostáva aj slovenský prepravný pas.

Dopravcovia neprepúšťali

Podpredseda TTSK József Berényi poďakoval cestujúcej verejnosti za doterajšie dodržiavanie nastavených pravidiel, čoho je dôkazom i skutočnosť, že žiadne identifikované ochorenie nemalo pôvod v prostriedku verejnej dopravy. Rovnako nebolo zaznamenané zneužívanie bezplatného cestovania.

"Sme pripravení flexibilne reagovať na situáciu a postupné uvoľňovanie opatrení," dodal Viskupič.

Nasledujúcim krokom v rámci autobusovej prímestskej dopravy by mal byť prechod na prázdninový režim, čo predstavuje 90 % obslužnosti. Trvať by mal pravdepodobne až do začiatku nasledujúceho školského roka.

V súčasnej situácii dopravcovia zatiaľ nemuseli pristúpiť k prepúšťaniu vo svojich spoločnostiach. Arriva uvažuje podľa Nemca o požiadaní štátnej podpory, pretože časť zamestnancov je na 60-percentnej náhrade mzdy, v Skalici podľa konateľa Lukáša Tisoňa a v Dunajskej Strede podľa riaditeľa Michala Humeníka striedajú dovolenky s pracovnými výkonom, a to aj pre komerčných zákazníkov.